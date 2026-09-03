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৪ না ৫ সেপ্টেম্বর, জন্মাষ্টমী কবে? কখন পড়ছে শুভ মুহূর্ত? নিশিপালন, দহি হাণ্ডি কবে? সরকারি ছুটি কবে? ব্যাংক কি বন্ধ?

Janmashtami 2026 Dates: জন্মাষ্টমী কবে? এটি একটি অন্যতম প্রধান হিন্দু উৎসব যা ভগবান কৃষ্ণের জন্ম উদযাপন উপলক্ষে পালিত হয়। এ বছর কবে পালিত হবে এই উৎসব, ৪ না ৫ সেপ্টেম্বর? এই নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে সকলেরই জানার আগ্রহ জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটি কবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:55 PM IST
৪ না ৫ সেপ্টেম্বর, জন্মাষ্টমী কবে? কখন পড়ছে শুভ মুহূর্ত? নিশিপালন, দহি হাণ্ডি কবে? সরকারি ছুটি কবে? ব্যাংক কি বন্ধ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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