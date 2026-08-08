Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /স্বাধীনতা দিবসে অবিশ্বাস্য অফার Jio-র! এক ধাক্কায় কমল ৬৬৬ টাকা! এবার জলের দরে উপভোগ করুন এই প্ল্যান

স্বাধীনতা দিবসে অবিশ্বাস্য অফার Jio-র! এক ধাক্কায় কমল ৬৬৬ টাকা! এবার জলের দরে উপভোগ করুন এই প্ল্যান

Reliance Jio Independence Day Offer: স্বাধীনতা দিবসেই জিও বিরাট স্বাধীনতা দিচ্ছে তার গ্রাহকদের। তারা ব্রডব্যান্ড প্ল্যানে বিরাট ছাড় দিতে চলেছে। জিওর লঙ্গার-টার্ম ব্রডব্র্যান্ড প্ল্যানে এই অফার গ্রাহকদের মধ্যে খুবই সমাদৃত হবে। তবে এটা একেবারে নতুন অফার নয়। আগের একটা অফারই আবার রিব্র্যান্ডিং করছে তারা।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 08, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:54 PM IST
স্বাধীনতা দিবসে অবিশ্বাস্য অফার Jio-র! এক ধাক্কায় কমল ৬৬৬ টাকা! এবার জলের দরে উপভোগ করুন এই প্ল্যান

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘শাস্তি’! ভারতের ওপর ১০০% শুল্ক বসানোর বিলে মার্কিন সেনেটের অন
2
3
4
5