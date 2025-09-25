Jio Cheapest 365 Day Plan: এত সস্তা? অবিশ্বাস্য! পুজোর বাজার কাঁপাচ্ছে Jio-র বার্ষিক প্ল্যান! সারা বছরে কত টাকা বলুন তো?
Jio Launches Cheapest 365 Day Plan: পুজোয় সুখবর! আসছে জিওর নতুন প্ল্যান। নতুন প্ল্যানটি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা দেয়, সাশ্রয়ী। মোবাইল ব্যবহারকারীদের কাছে জিও অন্যতম আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে উঠছে। জিও আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বার্ষিক প্ল্যান চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio) আবারও একটি নতুন প্ল্যান (recharge plans) নিয়ে এসেছে। যা দেশে মোবাইল পরিষেবা ব্যবহারের পদ্ধতি বদলে দেবে। কোম্পানিটি একটি ৩৬৫ দিনের বার্ষিক রিচার্জ প্ল্যান (Jio Launches Cheapest 365 Day Plan) চালু করেছে, যা প্রতিদিনের ডেটা এবং কলিং সুবিধা তো দিচ্ছেই, সেই সঙ্গে যোগ্য গ্রাহকদের জন্য আনলিমিটেড ৫জি ব্যবহারের আকর্ষণীয় সুবিধাও এসেছে।
দীর্ঘমেয়াদি, সাশ্রয়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ
এই নতুন প্ল্যানটি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা দেয়, সাশ্রয়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের সুবিধা দেয়। মোবাইল ব্যবহারকারীদের কাছে জিও অন্যতম আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে উঠছে। পাশাপাশি, জিও আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বার্ষিক প্ল্যান চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যা কম বাজেটের বা ডেটা-অনলি অথবা কল-অনলি পরিষেবার মতো নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন মানুষের চাহিদা পূরণ করবে।
বছরে মাত্র ১ বার
জিও-র নতুন প্ল্যানের প্রধান আকর্ষণ হল এর ₹৩,৪৯৯ টাকার বার্ষিক রিচার্জ প্ল্যান। এই প্ল্যানটির মেয়াদ ৩৬৫ দিন, অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের প্রতি মাসে রিচার্জ করার চিন্তা করতে হবে না।
প্ল্যানের মূল সুবিধা
এই প্ল্যানের মূল সুবিধাগুলি হল:
প্রতিদিন ২ জিবি হাই-স্পিড ডেটা, যা সারা বছরে মোট ৭৩০ জিবি।
সারা ভারতে আনলিমিটেড কলিং, যা ব্যবহারকারীদের সীমাহীন কথা বলার সুযোগ দেবে।
প্রতিদিন ১০০টি এসএমএস, যা যোগাযোগ এবং ওটিপি (OTP)-র জন্য খুবই উপযোগী।
এছাড়াও, এই প্ল্যানের সঙ্গে জিও-র ডিজিটাল অ্যাপ যেমন জিওটিভি (JioTV), জিওসিনেমা (JioCinema) এবং জিওক্লাউডে (JioCloud) বিনা মূল্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। যা গ্রাহকদের অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই লাইভ টিভি, সিনেমা, শো এবং স্টোরেজ উপভোগ করতে দেয়।
কার এই বার্ষিক প্ল্যানটি বেছে নেওয়া উচিত?
প্ল্যানটি এমন মানুষদের জন্যই তৈরি হয়েছে, যারা ইন্টারনেটের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল। যেমন, এটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী: শিক্ষার্থীদের জন্য, যাদের ক্লাস, প্রজেক্ট এবং বিনোদনের জন্য প্রতিদিন ইন্টারনেট প্রয়োজন।
বাড়ি থেকে বা হাইব্রিড মডেলে কাজ করা পেশাদারদের জন্য, যারা স্থিতিশীল কানেক্টিভিটির উপর নির্ভরশীল। যেসব পরিবার স্ট্রিমিং, কেনাকাটা, সোশ্যাল মিডিয়া এবং আরও অনেক কিছুর জন্য স্মার্টফোন ব্যবহার করে। বিনোদনপ্রেমী যাঁরা জিওসিনেমা এবং অন্যান্য অ্যাপে সিনেমা এবং শো দেখেন। এছাড়াও, যারা প্রতি মাসে রিচার্জ করার ঝামেলা থেকে মুক্তি চান, তাদের জন্যও এটি আদর্শ। একবার পেমেন্ট করে তারা এক বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা উপভোগ করতে পারেন।
