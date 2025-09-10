Jio Special Recharge Plan: অবিশ্বাস্য! 'ক্যালেন্ডার মান্থ ভ্যালিডিটি প্ল্যান' নিয়ে বাজার কাঁপাতে আসছে Jio! চিপেস্ট এই প্ল্যানে...

Jio Special Recharge Plan: অবিশ্বাস্য! 'ক্যালেন্ডার মান্থ ভ্যালিডিটি প্ল্যান' নিয়ে বাজার কাঁপাতে আসছে Jio! চিপেস্ট এই প্ল্যানে...
Jio Special Recharge Plan: ফোনে রিচার্জ করার সময় একটা সাধারণ প্রশ্ন অনেকের মনেই ওঠে-- কেন প্রতিটি সার্ভিস প্রোভাইডার ২৮ দিনের প্ল্যান দেয়? কেন, ৩০, বা ৩১ দিনের নয়? আর এখানেই উঠছে স্পেশাল রিচার্জ প্ল্যানের প্রসঙ্গ। যা আনতে চলেছে জিও। কী সেটা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio) নিয়ে এল অবিশ্বাস্য প্ল্যান। জিও মাঝে-মাঝেই অবিশ্বাস্য সব রিচার্জ প্ল্যান (recharge plans) লঞ্চ করে। তবে এই নতুন প্ল্যানটির একটি বিশেষত্ব আছে-- এটি কেবল ৩১ দিনের (Reliance Jio Plans with 31 days validity)। এই প্ল্যানে কাস্টমাররা আনলিমিটেড কলিংয়ের (unlimited calling) সুবিধা পাবেন, পাবেন ডেটা বেনিফিটসের সুবিধা (data benefits)। তাহলে আসুন, প্ল্যানটির ডিটেইল জেনে নেওয়া যাক।
স্পেশাল জিও রিচার্জ প্ল্যান
আমরা যখনই ফোনে রিচার্জ করি, একটা সাধারণ প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে-- মাস তো দুরকমের-- ৩০ দিনের, আবার ৩১ দিনের। কিন্তু কেন তাহলে প্রতিটি সার্ভিস প্রোভাইডার ২৮ দিনের প্ল্যান দেয়? কেন, ৩০, বা ৩১ দিনের নয়? আর এখানেই ওঠে স্পেশাল রিচার্জ প্ল্যানের প্রসঙ্গ-- যেটি ৩১ দিনের। নিয়ে এল জিও।
ভারতের ১ নম্বর
ভারতের ১ নম্বর টেলিকম কোম্পানি হল রিলায়েন্স। কেননা, জিও-র জন্যই সারা দেশ ৫জি পরিষেবা উপভোগ করছেন। গত কয়েকমাস ধরেই জিও ক্রমশ তার ৫জি পরিষেবা বাড়িয়ে নিচ্ছে। কাস্টমারদের ধরে রাখতে জিও নানা রকম রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করছে। ট্রাই ডাইরেকশন (TRAI’s directions) মেনেই যা হবে, হবে।
'কলিং-ওনলি রিচার্জ প্ল্যান'
দাবি করা হচ্ছে, জিও-ই নাকি বাজারে প্রথম 'কলিং-ওনলি রিচার্জ প্ল্যান' আনছে। যা এই রিচার্জ প্ল্যান ইনট্রোডিউস করা হলেই তাঁরাই বিপুল ভাবে উপকৃত হবেন, যাঁরা নেট ব্যবহার করেন না। নেট ব্য়ালান্স তাঁদের লাগে না, অথচ, আলাদা করে কলিং রিচার্জ প্ল্যান নেই বলে বাধ্য হয়ে তাঁদের এই খরচটা বহন করতে হয়। এখন থেকে যেটা আর হবে না। এঁদের সুবিধাও হবে, খরচও কমবে।
৩১ দিনের
জিও ৩১ দিনের একটি রিচার্জ প্ল্যান আনছে। যার দাম পড়বে ৩১৯ টাকা মাত্র! এবার ক্যালেন্ডার মান্থ ভ্যালিডিটি। এর অর্থ, এই প্ল্যান একবার রিচার্জড হলে তা মাসভর অ্যাকটিভ থাকবে। মানে, মাসটি ৩০ দিন বা ৩১ দিন, যাই হোক না কেন! এই প্ল্য়ানে দিনপ্রতি ১.৫ জিবি ডেটা-সহ আনলিমিটেড কলিংয়ের সুবিধা, সে-কল যাই হোক-- লোকাল বা এসটিডি। আর থাকছে দিনপ্রতি ১০০ এসএমএস। এর সুবিধা হচ্ছে, ২৮ দিনের প্ল্যান ভরে, তারপর আরও ২ বা ৩ দিনের রিচার্জ প্ল্যান এক্সট্রা যোগ করতে হয় না।
