English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jio Special Recharge Plan: অবিশ্বাস্য! 'ক্যালেন্ডার মান্থ ভ্যালিডিটি প্ল্যান' নিয়ে বাজার কাঁপাতে আসছে Jio! চিপেস্ট এই প্ল্যানে...

Jio Special Recharge Plan: ফোনে রিচার্জ করার সময় একটা সাধারণ প্রশ্ন অনেকের মনেই ওঠে-- কেন প্রতিটি সার্ভিস প্রোভাইডার ২৮ দিনের প্ল্যান দেয়? কেন, ৩০, বা ৩১ দিনের নয়? আর এখানেই উঠছে স্পেশাল রিচার্জ প্ল্যানের প্রসঙ্গ। যা আনতে চলেছে জিও। কী সেটা?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 10, 2025, 01:41 PM IST
Jio Special Recharge Plan: অবিশ্বাস্য! 'ক্যালেন্ডার মান্থ ভ্যালিডিটি প্ল্যান' নিয়ে বাজার কাঁপাতে আসছে Jio! চিপেস্ট এই প্ল্যানে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিলায়েন্স জিও  (Reliance Jio) নিয়ে এল অবিশ্বাস্য প্ল্যান। জিও মাঝে-মাঝেই অবিশ্বাস্য সব রিচার্জ প্ল্যান (recharge plans) লঞ্চ করে। তবে এই নতুন প্ল্যানটির একটি বিশেষত্ব আছে-- এটি কেবল ৩১ দিনের (Reliance Jio Plans with 31 days validity)। এই প্ল্যানে কাস্টমাররা আনলিমিটেড কলিংয়ের (unlimited calling) সুবিধা পাবেন, পাবেন ডেটা বেনিফিটসের সুবিধা (data benefits)। তাহলে আসুন, প্ল্যানটির ডিটেইল জেনে নেওয়া যাক।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন...

স্পেশাল জিও রিচার্জ প্ল্যান

আমরা যখনই ফোনে রিচার্জ করি, একটা সাধারণ প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে-- মাস তো দুরকমের-- ৩০ দিনের, আবার ৩১ দিনের। কিন্তু কেন তাহলে প্রতিটি সার্ভিস প্রোভাইডার ২৮ দিনের প্ল্যান দেয়? কেন, ৩০, বা ৩১ দিনের নয়? আর এখানেই ওঠে স্পেশাল রিচার্জ প্ল্যানের প্রসঙ্গ-- যেটি ৩১ দিনের। নিয়ে এল জিও।

ভারতের ১ নম্বর 

ভারতের ১ নম্বর টেলিকম কোম্পানি হল রিলায়েন্স। কেননা, জিও-র জন্যই সারা দেশ ৫জি পরিষেবা উপভোগ করছেন। গত কয়েকমাস ধরেই জিও ক্রমশ তার ৫জি পরিষেবা বাড়িয়ে নিচ্ছে। কাস্টমারদের ধরে রাখতে জিও নানা রকম রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করছে। ট্রাই ডাইরেকশন (TRAI’s directions) মেনেই যা হবে, হবে। 

'কলিং-ওনলি রিচার্জ প্ল্যান' 

দাবি করা হচ্ছে, জিও-ই নাকি বাজারে প্রথম 'কলিং-ওনলি রিচার্জ প্ল্যান' আনছে। যা এই রিচার্জ প্ল্যান ইনট্রোডিউস করা হলেই তাঁরাই বিপুল ভাবে উপকৃত হবেন, যাঁরা নেট ব্যবহার করেন না। নেট ব্য়ালান্স তাঁদের লাগে না, অথচ, আলাদা করে কলিং রিচার্জ প্ল্যান নেই বলে বাধ্য হয়ে তাঁদের এই খরচটা বহন করতে হয়। এখন থেকে যেটা আর হবে না। এঁদের সুবিধাও হবে, খরচও কমবে।

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...

৩১ দিনের 

জিও ৩১ দিনের একটি রিচার্জ প্ল্যান আনছে। যার দাম পড়বে ৩১‍৯ টাকা মাত্র! এবার ক্যালেন্ডার মান্থ ভ্যালিডিটি। এর অর্থ, এই প্ল্যান একবার রিচার্জড হলে তা মাসভর অ্যাকটিভ থাকবে। মানে, মাসটি ৩০ দিন বা ৩১ দিন, যাই হোক না কেন! এই প্ল্য়ানে দিনপ্রতি ১.৫ জিবি ডেটা-সহ আনলিমিটেড কলিংয়ের সুবিধা, সে-কল যাই হোক-- লোকাল বা এসটিডি। আর থাকছে দিনপ্রতি ১০০ এসএমএস। এর সুবিধা হচ্ছে, ২৮ দিনের প্ল্যান ভরে, তারপর আরও ২ বা ৩ দিনের রিচার্জ প্ল্যান এক্সট্রা যোগ করতে হয় না।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Jio Special Recharge PlanJio Recharge planRELIANCE JIOrecharge plan from Reliance Jio31 days validityUNLIMITED CALLINGdata benefitsdetails recharge planspecial recharge plan for 31 days
পরবর্তী
খবর

999 Portal Explained: ৯৯৯ পোর্টাল কী? অতিবিরল মহাজাগতিক ম্যানিফেস্টেশন! আশ্চর্য মহিমা, তাৎপর্য জানেন তো?
.

পরবর্তী খবর

Sealdah Local Train News: পুজোয় শিয়ালদহ থেকে রাতভর লোকাল ট্রেন! ষষ্ঠী থেকে দশমী সব স্টেশনেই....