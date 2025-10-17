Jio Recharge Plan: কালীপুজোয় অসাধারণ প্ল্যান নিয়ে এল জিও! হাই-স্পিড ডেটা, আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং আরও নানা অফার-সহ ১ বছর নিশ্চিন্ত!

Jio Recharge Plan: কালীপুজোয় অসাধারণ প্ল্যান নিয়ে এল জিও! হাই-স্পিড ডেটা, আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং আরও নানা অফার-সহ ১ বছর নিশ্চিন্ত!
Jio Recharge Plan in Diwali: টেলিকম শিল্পে, জিও, এয়ারটেল, ভোডাফোন আইডিয়া এবং বিএসএনএল-- সকলেই আকর্ষণীয় রিচার্জ প্ল্যান নিয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে জিও-ও একটি বাজেট-বান্ধব প্ল্যান নিয়ে এসেছে। বর্তমানে, জিও-র যে রিচার্জ প্ল্যানটির খরচ প্রতি মাসে ₹১১২ টাকা, সেটি খুবই কম দামে আনলিমিটেড কলিং অফার এনেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলিতে স্পেশাল জিও অফার (Jio Recharge Plan)? তা প্রায় বলাই চলে হয়তো। সমস্ত সার্ভিস প্রোভাইডাররাই নিজেদের মতো প্ল্যান নিয়ে আসে। জিও-ও আসছে। সম্প্রতি রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio) এক অত্যন্ত সাশ্রয়ী রিচার্জ প্ল্যান চালু করেছে, যা কম ডেটা ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য দারুণ উপযোগী। প্ল্যানটি নূন্যতম খরচে সর্বাধিক সুবিধা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। জিও-র প্রতি মাসে ₹১১২ টাকার রিচার্জ প্ল্যান (Jio Launches ₹112 Monthly Recharge Plan) এবং এটি ব্যবহারকারীদের কী কী সুবিধা দিচ্ছে, তার বিস্তারিত তথ্য জেনে নেওয়া যাক।
কেমন এই প্ল্যান?
জিও-র ₹১১২ মাসিক প্ল্যানের বিস্তারিত তথ্য:
₹১১২ টাকার এই প্ল্যানটি আসলে ₹১২৩৪ টাকার একটি বার্ষিক প্ল্যান, যার মেয়াদ ৩৩৬ দিন (প্রায় ১১ মাস)। মাসিক হিসাবে ধরলে এর খরচ পড়ে প্রায় ₹১১২ টাকা।
প্ল্যানটির স্পেশাল সুবিধা
প্ল্যানটির প্রধান সুবিধাগুলি হল:
প্ল্যানের দাম ও বৈধতা: ₹১২৩৪ টাকা, বৈধতা ৩৩৬ দিন
মাসিক খরচ: প্রায় ₹১১২ টাকা
ভয়েস কলিং: সারা দেশে আনলিমিটেড
ডেটা: প্রতিদিন ৫০০ এমবি (MB) হাই-স্পিড ডেটা। (মোট ডেটা প্রায় ১৬৮ জিবি)। (দৈনিক ডেটা শেষ হয়ে গেলে স্পিড কমে যায়।)
এসএমএস: প্রতিদিন ১০০টি এসএমএস
অতিরিক্ত সুবিধা
JioSaavn এবং JioCinema-র বিনামূল্যে সাবস্ক্রিপশন
১ বছর নিশ্চিন্ত
৩৩৬ দিনের বৈধতার এবং ১২৩৪ টাকার এই জিও রিচার্জ প্ল্যানটি নিলে আপনি প্রায় এক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকবেন। বারবার রিচার্জ করার চিন্তা করতে হবে না।
