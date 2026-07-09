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ইপিএফ-এ বড় বদল! সহজ হচ্ছে পরিষেবা, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে অ্যাকাউন্টে আসছে ৮.২৫% সুদ

provident fund interest: ১৫ জুলাই থেকে কোর ব্যাঙ্কিংয়ের আদলে এই নতুন সেন্ট্রালাইজড ইপিএফ পরিষেবা চালু হবে।পাশাপাশি, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যেই দেশের প্রতিটি কর্মীর অ্যাকাউন্টে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ৮.২৫ শতাংশ হারে সুদের পুরো টাকা সরাসরি কেন্দ্রীয় দফতর থেকে জমা করে দেওয়া হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:29 PM IST
ইপিএফ-এ বড় বদল! সহজ হচ্ছে পরিষেবা, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে অ্যাকাউন্টে আসছে ৮.২৫% সুদ
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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