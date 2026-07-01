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আইটিআর ফাইল করার শেষ তারিখ কবে? জেনে নিন জুলাইয়ের সব বড় ট্যাক্স ডেডলাইন

July 2026 Tax Deadlines: চলতি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার ২০২৬-২৭-এর সাধারণ করদাতাদের আয়কর রিটার্ন ফাইল করার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২৬। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা না দিলে মোটা অঙ্কের জরিমানার পাশাপাশি পুরনো ট্যাক্স জমানার সুবিধা হারানোর ঝুঁকি রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:59 PM IST
আইটিআর ফাইল করার শেষ তারিখ কবে? জেনে নিন জুলাইয়ের সব বড় ট্যাক্স ডেডলাইন
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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আইটিআর ফাইল করার শেষ তারিখ কবে? জেনে নিন জুলাইয়ের সব বড় ট্যাক্স ডেডলাইন
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