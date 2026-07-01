/আইটিআর ফাইল করার শেষ তারিখ কবে? জেনে নিন জুলাইয়ের সব বড় ট্যাক্স ডেডলাইন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি আর্থিক বছর এবং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার ২০২৬-২৭-এর আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার মরশুম পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। করদাতাদের জন্য জুলাই ২০২৬ মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মাসেই ট্যাক্স সংক্রান্ত বেশ কিছু বড় ডেডলাইন রয়েছে। সময়মতো এই কাজগুলো না সারলে বড় অঙ্কের জরিমানা, অতিরিক্ত সুদ এবং রিফান্ড পেতে দেরি হতে পারে। ট্যাক্স পোর্টাল এবং সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, জুলাই ২০২৬-এর প্রধান ডেডলাইন কবে?
আইটিআর (ITR) ফাইল করার শেষ দিন
চাকরিজীবী, পেনশনভোগী এবং সাধারণ করদাতারা— যাঁরা সাধারণত ITR-1 বা ITR-2 ফর্মের আওতায় পড়েন, তাঁদের জন্য রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২৬। এই ক্যাটাগরিতে আইটিআর ফাইলিংয়ের জন্য কোনও সময় বাড়ানো হয়নি। এই নির্দিষ্ট ডেডলাইন মিস করলে লেট ফাইন হিসেবে ১,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। এছাড়া দেরি করে রিটার্ন ফাইল করলে আপনি পুরনো ট্যাক্স জমানার সুবিধা বেছে নিতে পারবেন না, বাধ্যতামূলকভাবে নতুন ট্যাক্স জমানায় হিসাব করা হবে।
টিডিএস (TDS) জমা দেওয়ার তারিখ
জুন ২০২৬ মাসে যে সমস্ত ট্যাক্স সোর্স থেকে কাটা হয়েছে (TDS/TCS), তা সরকারি তহবিলে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ জুলাই। এছাড়া যাঁরা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টিডিএস জমা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছেন, তাঁদের জন্য এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারের টিডিএস জমা দেওয়ার শেষ দিনও এটিই।
চালান-কাম-স্টেটমেন্ট (Form 141)
জুন মাসে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের ওপর যে টিডিএস কাটা হয়েছে যেমন সম্পত্তি ক্রয় বা ভাড়া, তার চালান-সহ বিবরণী বা চালান-কাম-স্টেটমেন্ট ফাইল করার শেষ তারিখ ৩০ জুলাই।
টিডিএস রিটার্ন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম
টিডিএস/টিসিএস কোয়ার্টারলি স্টেটমেন্ট: এপ্রিল থেকে জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকের টিডিএস এবং টিসিএস রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। যদি কোনো চাকরিজীবী বকেয়া বেতন (Salary Arrears) বা অ্যাডভান্স বেতনের ওপর ট্যাক্স ছাড় (Section 89-এর অধীনে) দাবি করতে চান, তবে তাঁকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ফর্ম ১০ই সাবমিট করতে হবে। ট্যাক্সের শেষ মুহূর্তের হুড়োহুড়ি ও ভুলভ্রান্তি এড়াতে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র (যেমন Form 16, AIS, TIS) আগে থেকেই গুছিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইটিআর ফাইল করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।
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