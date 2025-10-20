Kali Puja 2025: শেষ লগ্নে জেনে নিন কালীপুজো কখন! শক্তি আরাধনার নিঁখুত নির্ঘণ্ট...
Kali Puja 2025: কালীপুজো মোট পাঁচদিনের উৎসব। ধনতেরাস, ভূতচতুর্দশী, কালীপুজো, দীপাবলি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-সহ এই আবহে গোটা দেশ এক আশ্চর্য আলোর উদ্ভাসে আলোকিত হয়ে ওঠে। শনিবার ১৮ অক্টোবর ধনতেরাস। রবিবার ভূতচতুর্দশী, সোমবার কালীপুজো ও দীপাবলি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই বছর একই দিনে পড়েছে কালীপুজো ও দীপাবলি। সোমবার দিন সারা রাত জুড়ে চলবে মা কালীর আরাধনা। শেষ মুহূর্তে জেনে নিন, কালীপুজো ২০২৫ অমাবস্যা তিথি কখন শুরু ও শেষ। কালীপুজো আজ কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথির রাতে। তবে এবারের অমাবস্যা দীর্ঘমেয়াদি।
অমাবস্যা তিথি শুরু আজ ২০ অক্টোবর, ২০২৫ সোমবার, দুপুর ৩টা ৪৪ মিনিট থেকে। অমাবস্যা তিথি শেষ কাল ২১ অক্টোবর, ২০২৫, মঙ্গলবার, বিকেল ৫টা ৫৪ মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ ২১ অক্টোবর বা মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত পুজো করা যাবে। সাধারণত কালীপুজো রাতের দিকেই অনুষ্ঠিত হয়।
তাই নিয়ম মতো ২০ অক্টোবর রাতেই অনুষ্ঠিত হবে কালীপুজো। রাতেই তৈরি হচ্ছে অমাবস্যা তিথির মাহেন্দ্রক্ষণ। জেনে নেওয়া যাক পঞ্জিকা মতে, কখন পুজোর মাহেন্দ্রক্ষণ। কালীপুজো ২০২৫ -এর নির্ঘণ্ট (Kali Puja 2024 Date- Time)
* কালীপুজোর তারিখ - ২০ অক্টোবর (২ কার্তিক), সোমবার।
* অমাবস্যা তিথি - ২০ অক্টোবর, দুপুর ২/৫৫ থেকে ৩ অক্টোবর বিকেল সন্ধ্যা ৪/২৫ মিনিট পর্যন্ত অমাবস্যা তিথি থাকবে।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে কার্তিক অমাবস্যা তিথি পড়বে ২০ অক্টোবর ২০২৫ বেলা ৩টে ৪৫ মিনিটে।
অমাবস্যা তিথির অবসান হবে ২১ অক্টোবর ২০২৫ বিকেল ৫টা ৫৪ মিনিটে।
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুসারে কার্তিক অমাবস্যা তিথি পড়বে ২০ অক্টোবর ২০২৫ দুপুর ২টো ৫৭ মিনিটে।
অমাবস্যা তিথির অবসান হবে ২১ অক্টোবর ২০২৫ বিকেল ৪টে ২৬ মিনিটে।
২০ অক্টোবর সারারাত ধরে চলবে মা কালীর আরাধনা।
