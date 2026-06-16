/Snakes hate smell: চরম অপছন্দ এসবের গন্ধ! ঘরে রাখুন এই ৮ জিনিস, সাপ আপনার ঘরে ভুলেও আসবে না

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাপ। নামটা শুনলেই সারা শরীর কেমন শিরশির করে ওঠে। হিলহিল করে এঁকেবেঁকে চলা এই সরীসৃপ পৃথিবীর অন্যতম বিপজ্জনক প্রাণী। যেমন মারাত্মক, তেমনই বিষধর। কথাতেই আছে, এক ছোবলেই ছবি! দেখলেই যেন শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যায় ঠান্ডা স্রোত। অস্বস্তি হতে শুরু করে। এখন আপনার বাড়ি যদি পার্ক বা জঙ্গলের কাছাকাছি হয়, বা আপনার বাড়ি সংলগ্ন যদি কোনও পুকুর বা পাথুরে এলাকা থাকে, তাহলে তো আর কথাই নেই! যখন-তখন এরা অনাহূত অতিথির মতো ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর ঘাপটি মেরে বসে থাকে। বিশেষ করে, আমাদের রাজ্য়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ যে সমস্যা, যে আতঙ্কের মুখোমুখি হয় অহরত। কিন্তু জানেন কি,যে, সাপ কিছু নির্দিষ্ট জিনিসের গন্ধ একদমই পছন্দ করে না। শুধু তাই নয়, সেইসব গন্ধ পেলেই সেই জায়গা থেকে পালিয়ে যায়! শুনতে অবাক লাগছে? এটাই সারসত্যি! যদি সাপের হাত থেকে বাঁচতে চান তবে ঘরে অবশ্যই রাখুন এই ৮ জিনিস। যাদের গন্ধ সাপের চরম অপছন্দ।
১. পুদিনা ও তুলসি:
সাপ পুদিনা ও তুলসির গন্ধ সহ্য করতে পারে না। আপনার বাড়িতে বা বাগানে পুদিনা ও তুলসি গাছ লাগালে তা যে কেবল ভেষজ গুণেই কাজে আসবে তেমনটাই শুধু নয়। প্রাকৃতিক উপায়ে সাপ তাড়ানোর কাজও করবে।
২. রসুন ও পেঁয়াজ:
সাপের রসুন ও পেঁয়াজের তীব্র গন্ধ অপছন্দ। তাই রসুন ও পেঁয়াজ থেঁতো করে সম্ভাব্য প্রবেশপথে ছড়িয়ে দিতে পারেন। অথবা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াল ও দরজার কাছে স্প্রে-ও করতে পারেন।
৩. ধোঁয়া:
সাপ ধোঁয়ার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। আপনার বাড়ির আশেপাশে সাপ আছে বলে সন্দেহ হলে, শুকনো পাতা, কাঠ বা ধূপকাঠি পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে পারেন। ধোঁয়া সাপ তাড়াতে সাহায্য করে।
৪. লেবু, ভিনিগার ও দারচিনির তেল:
সমপরিমাণ লেবুর রস, ভিনিগার ও কয়েক ফোঁটা দারচিনির তেল মিশিয়ে আপনার বাড়ির চারপাশে স্প্রে করুন। এই তেলের তীব্র গন্ধ কার্যকরীভাবে সাপ তাড়ায়।
৫. অ্যামোনিয়া গ্যাস:
অ্যামোনিয়ার তীব্র কটূ গন্ধ সাপের অপছন্দ। তাই সাপ আসার সম্ভাব্য প্রবেশপথের কাছে অ্যামোনিয়ার ছোট পাত্র রাখলে তাদের দূরে রাখা যেতে পারে।