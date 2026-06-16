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Snakes hate smell: চরম অপছন্দ এসবের গন্ধ! ঘরে রাখুন এই ৮ জিনিস, সাপ আপনার ঘরে ভুলেও আসবে না

Keep these 8 things at home: সাপ কিছু নির্দিষ্ট জিনিসের গন্ধ একদমই পছন্দ করে না। সেইসব গন্ধ পেলেই সাপ সেই জায়গা থেকে পালিয়ে যায়! যদি সাপের হাত থেকে বাঁচতে চান তবে ঘরে অবশ্যই রাখুন এই ৮ জিনিস। যাদের গন্ধ সাপের চরম অপছন্দ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 16, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:18 PM IST
Snakes hate smell: চরম অপছন্দ এসবের গন্ধ! ঘরে রাখুন এই ৮ জিনিস, সাপ আপনার ঘরে ভুলেও আসবে না
Image Credit: ফাইল ফোটো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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চরম অপছন্দ এসবের গন্ধ! ঘরে রাখুন এই ৮ জিনিস, সাপ আপনার ঘরে ভুলেও আসবে না
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