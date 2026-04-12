Akshaya Tritiya 2026: এবার অক্ষয় তৃতীয় কবে? কোন শুভ মুহূর্তে কিনবেন সোনা-রুপো

Akshaya Tritiya 2026: ১৯ এপ্রিল সকাল ১০টা ৪৯ মিনিট থেকে উৎসব শুরু হবে। এই সময় থেকেই সোনা, রুপো, গয়না, গাড়ি, মোটরসাইকেল, বাড়ি ইত্যাদি কেনা শুরু করা যায়

Reported By: সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 12, 2026, 07:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পালিত হয় অক্ষয় তৃতীয়া। এ বছর তৃতীয়া তিথি শুরু হবে ১৯ এপ্রিল সকাল ১০টা ৪৯ মিনিটে এবং চলবে ২০ এপ্রিল সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট পর্যন্ত। তাই অক্ষয় তৃতীয়া পালিত হবে ১৯ এপ্রিল। এই শুভ দিনে মানুষ পবিত্র স্নান, দান, উপবাস ও পূজোর পাশাপাশি শুভ মনে করে কেনাকাটাও করে থাকেন। বিশেষ করে সোনা, রুপো।

অক্ষয় তৃতীয়া দিনটি সোনা, রুপো, গয়না, নতুন গাড়ি, মোটরসাইকেল, বাড়ি ইত্যাদি কেনার জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করেন অনেকে। বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে কেনাকাটা করলে আর্থিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসে। এই উৎসবটি ‘আখা তিজ’ নামেও পরিচিত অবাঙালি রাজ্যে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় দিনের সবচেয়ে শুভ সময় সকাল ১১টা ৫৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৪৬ মিনিট পর্যন্ত। এই সময়ে যেকোনো শুভ কাজ করা যায় বলেই মনে করা হয়। তবে মনে রাখা দরকার, অক্ষয় তৃতীয়ায় আলাদা করে নির্দিষ্ট মুহূর্ত খোঁজার প্রয়োজন নেই। এই পুরো দিনটিকেই স্বয়ং-শুভ বা ‘অবুঝ মুহূর্ত’ বলা হয়। ‘অবুঝ মুহূর্ত’ মানে হল, দিনের যেকোনো সময় নতুন কাজ শুরু করা বা কিছু কেনা শুভ বলে ধরা হয়।

১৯ এপ্রিল সকাল ১০টা ৪৯ মিনিট থেকে উৎসব শুরু হবে। এই সময় থেকেই সোনা, রুপো, গয়না, গাড়ি, মোটরসাইকেল, বাড়ি ইত্যাদি কেনা শুরু করা যায়। এই শুভ সময় চলবে ২০ এপ্রিল সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ, ২০২৬ সালের অক্ষয় তৃতীয়ায় মানুষ প্রায় ১৯ ঘণ্টারও বেশি সময় পাবেন কেনাকাটার জন্য।

অক্ষয় তৃতীয়ায় দিনের বেলা বিভিন্ন শুভ মুহূর্ত

সাধারণ মুহূর্ত: সকাল ৭টা ২৯ মিনিট থেকে ৯টা ০৬ মিনিট
লাভ মুহূর্ত: সকাল ৯টা ০৬ মিনিট থেকে ১০টা ৪৩ মিনিট
সবচেয়ে ভালো মুহূর্ত: সকাল ১০টা ৪৩ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট
শুভ মুহূর্ত: দুপুর ১টা ৫৮ মিনিট থেকে ৩টা ৩৫ মিনিট

অক্ষয় তৃতীয়ায় রাতের বেলা বিভিন্ন শুভ মুহূর্ত

শুভ (শুভ) মুহূর্ত: সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিট থেকে রাত ৮টা ১২ মিনিট
অমৃত (সবচেয়ে ভালো) মুহূর্ত: রাত ৮টা ১২ মিনিট থেকে ৯টা ৩৫ মিনিট
চার (সাধারণ) মুহূর্ত: রাত ৯টা ৩৫ মিনিট থেকে ১০টা ৫৭ মিনিট
লাভ (মুনাফা) মুহূর্ত: রাত ১টা ৪৩ মিনিট থেকে ৩টা ০৫ মিনিট

শুভ (শুভ) মুহূর্ত: ২০ এপ্রিল ভোর ৪টা ২৮ মিনিট থেকে ৫টা ৫১ মিনিট

উল্লেখ্য, আজ কলকাতায় ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম ১,৫২,৮৪০ টাকা। ২২ ক্যারেটের সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,৪০,১০০ টাকা। অন্যদিকে, ১৮ ক্যারেটের সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,১৪,৬৩০ টাকা।

