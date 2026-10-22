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কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো কবে ২৫, না ২৬ অক্টোবর? লক্ষ্মীপুজোর শুভ মুহূর্ত? আর পবিত্র নিশীথকাল কখন?

Kojagari Lakshmi Puja 2026: দুর্গাপুজোর আমেজ কাটতে না কাটতেই ঘরে ঘরে শুরু হয় লক্ষ্মীর আরাধনা। লক্ষ্মীকে আহ্বান জানানোর মহা প্রস্তুতি চলবে যেখান-যেখানে দুর্গাপুজো হয়েছে সব জায়গাতেই-- বারোয়ারি থেকে বনেদি বাড়ি। এ বছর কবে লক্ষ্মীপুজো? লক্ষ্মীপুজোর শুভ মুহূর্ত জানেন? কখন লক্ষ্মীপুজোর নিশীথকাল?

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 22, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 05:20 PM IST
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো কবে ২৫, না ২৬ অক্টোবর? লক্ষ্মীপুজোর শুভ মুহূর্ত? আর পবিত্র নিশীথকাল কখন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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