Kojagori Laxmi Puja 2025: কেটে গেল দুর্গাপুজো। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো এই বছর কবে? জানুন, কখন থেকে শুরু পুজোর তিথি, পুজোর শুভক্ষণ কখন। দুর্গাবিসর্জনের পর থেকেই লক্ষ্মী-আরাধনায় মেতে উঠবে বাংলা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 2, 2025, 06:40 PM IST
Kojagori Lakshmi Puja 2025: ৬ না, ৭ অক্টোবর কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? শুভ মুহূর্ত কখন? কখন পড়ছে পূর্ণিমা তিথি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় কেটেই গেল দুর্গাপুজো (Durga Puja 2025)। কেননা আজ, বৃহস্পতিবার ২ অক্টোবর দশমী (Vijaya Dashami)। এবার পরবর্তী পুজো লক্ষ্মীপুজো। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো (Kojagori Laxmi Puja 2025) বাঙালি হিন্দুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর পরে পূর্ণিমা তিথিতে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দিনটিকে কোজাগরী পূর্ণিমা বা শারদপূর্ণিমা বলা হয়। কালীপুজোর (Kali Puja) আগে এটিই বড় পুজো। এদিন বাঙালি সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেন। মনে করা হয়, এই রাতে দেবী লক্ষ্মী মর্ত্যে নেমে আসেন এবং ঘরে ঘরে খোঁজ করেন-- 'কে জেগে আছো?' এজন্যই এই লক্ষ্মীকে কোজাগরী (Kojagori Laxmi) লক্ষ্মী বলা হয়। বিশ্বাস-- যাঁরা এদিন রাত জেগে দেবীর আরাধনা করেন, মা লক্ষ্মী তাঁদের তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ ও কৃপায় ভরিয়ে দেন। ফলে সেই সৌভাগ্যবানরা সুখেসম্পদে ধনরত্নে ভরে ওঠেন।

লক্ষ্মীপুজো কবে?

পঞ্জিকা অনুযায়ী, আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথি শুরু হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। এবারও এর অন্যথা ঘটবে না। এবার ৬ অক্টোবর সকাল ১১টা ২৪ মিনিটে শুরু হচ্ছে পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণিমা তিথির সমাপ্তি পরদিন, ৭ অক্টোবর সকাল ৯টা ৩৩ মিনিটে। এই সময়পর্বেই মা লক্ষ্মীর পুজো।

লক্ষ্মীপুজোর শুভ মুহূর্ত

সাধারণত কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর শুভক্ষণ পূর্ণিমা তিথির রাতেই হয়ে থাকে। এদিন সন্ধে থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দেবীর আরাধনা করা শুভ বলে মনে করা হয়। ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় তিথি শুরু হওয়ায়, ওই দিন রাতই পুজোর মূল সময়।

সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্রিকালীন পুজোর সময়

৬ অক্টোবর, সন্ধ্যা ০৬:৪৫ মিনিট থেকে রাত ১১:০০ টা পর্যন্ত সন্ধ্যাতিথি। যেহেতু পূর্ণিমা তিথি রাতেই শুরু ও শেষ হচ্ছে না, তাই অনেকেই পরদিন, ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার সকালেও এই পুজো সম্পন্ন করবেন কেউ কেউ। সাধারণত যে সন্ধ্যায় পূর্ণিমা তিথি শুরু হয়, সেই রাতকেই কোজাগরী রাত বলা হয়। এই রাতের লক্ষ্মীপুজোকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বলে। 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Kojagori Laxmi PujaKojagori Laxmi Puja 2025Kojagori Laxmi Puja datesKojagori Laxmi Puja tithiKojagori Laxmi purnimaKojagori Laxmi Puja subh muharatDurga pujaDurga Puja 2025
