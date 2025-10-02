Kojagori Lakshmi Puja 2025: ৬ না, ৭ অক্টোবর কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? শুভ মুহূর্ত কখন? কখন পড়ছে পূর্ণিমা তিথি?
Kojagori Laxmi Puja 2025: কেটে গেল দুর্গাপুজো। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো এই বছর কবে? জানুন, কখন থেকে শুরু পুজোর তিথি, পুজোর শুভক্ষণ কখন। দুর্গাবিসর্জনের পর থেকেই লক্ষ্মী-আরাধনায় মেতে উঠবে বাংলা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় কেটেই গেল দুর্গাপুজো (Durga Puja 2025)। কেননা আজ, বৃহস্পতিবার ২ অক্টোবর দশমী (Vijaya Dashami)। এবার পরবর্তী পুজো লক্ষ্মীপুজো। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো (Kojagori Laxmi Puja 2025) বাঙালি হিন্দুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর পরে পূর্ণিমা তিথিতে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দিনটিকে কোজাগরী পূর্ণিমা বা শারদপূর্ণিমা বলা হয়। কালীপুজোর (Kali Puja) আগে এটিই বড় পুজো। এদিন বাঙালি সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেন। মনে করা হয়, এই রাতে দেবী লক্ষ্মী মর্ত্যে নেমে আসেন এবং ঘরে ঘরে খোঁজ করেন-- 'কে জেগে আছো?' এজন্যই এই লক্ষ্মীকে কোজাগরী (Kojagori Laxmi) লক্ষ্মী বলা হয়। বিশ্বাস-- যাঁরা এদিন রাত জেগে দেবীর আরাধনা করেন, মা লক্ষ্মী তাঁদের তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ ও কৃপায় ভরিয়ে দেন। ফলে সেই সৌভাগ্যবানরা সুখেসম্পদে ধনরত্নে ভরে ওঠেন।
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?
লক্ষ্মীপুজো কবে?
পঞ্জিকা অনুযায়ী, আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথি শুরু হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। এবারও এর অন্যথা ঘটবে না। এবার ৬ অক্টোবর সকাল ১১টা ২৪ মিনিটে শুরু হচ্ছে পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণিমা তিথির সমাপ্তি পরদিন, ৭ অক্টোবর সকাল ৯টা ৩৩ মিনিটে। এই সময়পর্বেই মা লক্ষ্মীর পুজো।
লক্ষ্মীপুজোর শুভ মুহূর্ত
সাধারণত কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর শুভক্ষণ পূর্ণিমা তিথির রাতেই হয়ে থাকে। এদিন সন্ধে থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দেবীর আরাধনা করা শুভ বলে মনে করা হয়। ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় তিথি শুরু হওয়ায়, ওই দিন রাতই পুজোর মূল সময়।
আরও পড়ুন: Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...
সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্রিকালীন পুজোর সময়
৬ অক্টোবর, সন্ধ্যা ০৬:৪৫ মিনিট থেকে রাত ১১:০০ টা পর্যন্ত সন্ধ্যাতিথি। যেহেতু পূর্ণিমা তিথি রাতেই শুরু ও শেষ হচ্ছে না, তাই অনেকেই পরদিন, ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার সকালেও এই পুজো সম্পন্ন করবেন কেউ কেউ। সাধারণত যে সন্ধ্যায় পূর্ণিমা তিথি শুরু হয়, সেই রাতকেই কোজাগরী রাত বলা হয়। এই রাতের লক্ষ্মীপুজোকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বলে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)