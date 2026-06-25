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দুপুর থেকেই বাজ পড়ার শব্দে কাঁপছে শহর: বজ্রপাতের সময় কোন ভুলগুলি ডেকে আনতে পারে মৃত্যু? নিজেকে বাঁচাতে কী করবেন আর কী করবেন না

Do's and Don'ts during lightening: যদি কোনও নিরাপদ আশ্রয় না পাওয়া যায়, তবে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে বা মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে না পড়ে, নিজেকে যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত করে বা কুঁজো হয়ে মাটিতে বসে পড়ুন। নিজেকে মাটির কাছাকাছি ছোটো আকারে গুটিয়ে নিলে বাজের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 25, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:28 PM IST
দুপুর থেকেই বাজ পড়ার শব্দে কাঁপছে শহর: বজ্রপাতের সময় কোন ভুলগুলি ডেকে আনতে পারে মৃত্যু? নিজেকে বাঁচাতে কী করবেন আর কী করবেন না
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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দুপুর থেকেই বাজ পড়ার শব্দে কাঁপছে শহর: বজ্রপাতের সময় কোন ভুলগুলি করবেন না?
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