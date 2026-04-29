Lakshmi Devi: বৃহস্পতিবারই চান লক্ষ্মীর বিরল কৃপা? মেনে চলুন ছোট্ট কিছু নিয়ম; আপনি কি মা লক্ষ্মীর প্রিয় রাশির জাতক?

Lakshmi Devi: বৃহস্পতিবারই চান লক্ষ্মীর বিরল কৃপা? মেনে চলুন ছোট্ট কিছু নিয়ম; আপনি কি মা লক্ষ্মীর প্রিয় রাশির জাতক?
Laxmi Devi Favourite Zodiac Signs: মা লক্ষ্মীর প্রিয় রাশির জাতিকারা সারা বছরই নানা ভাবে শ্রী সম্পদ অর্থ সম্পত্তিতে পূর্ণ থাকেন। কারা সেই সৌভাগ্যবান? ধনদেবীর বিশেষ কৃপা পেতে মেনে চলতেই হবে কিছু নিয়মও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবারকে লক্ষ্মীবার বলে। কেন বলে? অনেক কারণ। এদিন মা লক্ষ্মীর বিশেষ পুজো করা বিধি। এদিন মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা মেলে বলেও বিশ্বাস। আর মা লক্ষ্মীর কৃপা মানে ধনসম্পদ, টাকাকড়ি। তাই অনেকেই বৃহস্পতিবারে টাকার বিষয়ে খুব স্পর্শকাতর থাকেন।
মা লক্ষ্মীর কৃপা পাওয়ার জন্য সকলেই উদগ্রীব থাকেন। তবে সকলেই যে মা লক্ষ্মীর কৃপা পান, তা নয়। তবে যিনি লক্ষ্মীর কৃপা পান, তাঁর ঘরসংসার সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। তাঁর ঘরে কখনও অভাব থাকে না। মা লক্ষ্মীর কৃপা পেতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। তা মেনে চললে খুব সহজেই ধনদেবীর অশেষ কৃপা লাভ করা যায়।
১) যেমন, সকালে রান্নাঘরে ঢোকার আগে স্নান করে নেওয়া। যদি স্নান সেরে পুজো করে তবেই রান্নাঘরে ঢোকা যায়, সেটা আরও ভালো হয়। রান্নাঘরে মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। এতে আর্থিক সংকট কেটে যায়। এর ফলে মা লক্ষ্মীও ইতিবাচক শক্তি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করবেন ও থাকবেন।
২) শুদ্ধ চিত্তে এবং শুদ্ধ বস্ত্রে রান্নাঘরে প্রবেশ করলে মা অন্নপূর্ণাও খুব খুশি হন এবং ঘরে কখনওই খাবারের অভাব হয় না।
৩) রান্না ঘরে বা খাবার ঘরে রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তি না করাই শ্রেয়। এতে সংসারে অমঙ্গল হয়। আর্থিক অভাব ঘটে।
শুধু রান্নাঘর কেন? এমনিতেই বাড়িতে ঝগড়া-অশান্তি না করাই মঙ্গল। এতে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন।
৪) ঘরে খুব জোরে কথা বলা বা খুব দাপাদাপি করাও উচিত নয়। ঘরদোর সব সময় পরিষ্কার করে রাখা উচিত। এমন পরিবেশে মা লক্ষ্মীর কৃপা দ্রুত ঝরে পড়ে।
৫) বৃহস্পতিবার প্রতিটি বাঙালি বাড়িতেই মা লক্ষ্মীর পুজো করা। এর ফলে মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন ও সংশ্লিষ্ট সংসারের উপর তাঁর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেন।
যদি প্রত্যেক বাড়ির মহিলারা এগুলি মেনে চলেন তাহলে তাঁদের সংসারে বিপুল উন্নতি হয় বলে বিশ্বাস। তাঁদের স্বামী-পুত্রেরাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করেন। এঁদের কখনও আর্থিক অসুবিধা হয় না। এঁদের বাড়িতে মা লক্ষ্মী সর্বদা ইতিবাচক শক্তি নিয়ে প্রবেশ করেন ও সদা অধিষ্ঠান করেন। ফলে এঁদের সংসার ভরে ওঠে সুখ ও সমৃদ্ধিতে।
এঁরা তো মা লক্ষ্মীর কৃপা পানই। তবে, এছাড়াও মা লক্ষ্মীর প্রিয় কয়েকটি রাশিও আছে। যাঁরা সারা বছরই সব সময়ই মা লক্ষ্মীর কৃপা পান। কারা সেই সৌভাগ্যবান?
বৃষ
বৃষ রাশির সঙ্গে মা লক্ষ্মীর বিশেষ সম্পর্ক। বৃষরাশির নারীরা খুব নির্ভরযোগ্য, খুব সংবেদনশীল। জীবনের প্রতি এঁদের নিবিড় প্রেম। আর সদাই মা লক্ষ্মীর কৃপা ঝরে পড়ে এঁদের মাথায়। তাই এঁরাও সদাই থাকেন আনন্দে।
কর্কট
কর্কট রাশির জাতিকারা খুব সহানুভূতিসম্পন্ন হন। এঁদের আবেগ বুদ্ধি ও ইনটিউশনও খুব ধারালো। এঁরাও মা লক্ষ্মীর কৃপা পান।
কন্যা
পরিশ্রম, বাস্তববোধ ও খুঁতখুঁতানি-- এই সব গুণের জন্য কন্যা রাশির জাতকেরা খুব স্পেশাল। হয়তো এই সব গুণের জন্যই কন্যার রাশির কন্যারা সারা বছরই মা লক্ষ্মীর কৃপা পান।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিকের নারীরা সদা-দীপ্তিময়ী। এঁরা খুবই লয়্যালও হন। মা লক্ষ্মীর আশিসে এঁদের সংসারে উথলে ওঠে ধনসম্পদ।
মকর
উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শৃঙ্খলা, দায়ব্ধতা-- মকরের নারীর এগুলি বিশেষ গুণ। এঁর জেরে এঁদের জীবনে প্রভূত উন্নতি ঘটে। এঁরা মা লক্ষ্মীর কৃপায় জীবনে খুবই উন্নতিলাভ করেন।
মীন
মীন রাশির নারীরা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হন। বোঝাপড়া ও অনুভূতির দিক থেকে এঁরা অন্যদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকেন। স্বভাবের দিক থেকে এঁরা নিঃস্বার্থ হন। সারাজীবন এঁদের সঙ্গে থাকে মা লক্ষ্মীর অশেষ কৃপা।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
