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সিন্ধু সভ্যতা থেকে ইনস্টাগ্রাম, শিব থেকে সপ্তঋষি কীভাবে আধুনিক রূপ পেল যোগ

International Yoga Day: প্রথম 'যোগ' শব্দের উল্লেখ মেলে ঋগ্বেদ-এ । তবে সেখানে এটি মূলত মন ও ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করার এবং দিব্য শক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 21, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:16 PM IST
সিন্ধু সভ্যতা থেকে ইনস্টাগ্রাম, শিব থেকে সপ্তঋষি কীভাবে আধুনিক রূপ পেল যোগ
Image Credit: -ছবি-প্রতীকী

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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