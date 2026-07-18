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Explainer: রক্তাক্ত রাজকোষ: যুদ্ধের ঠেলায় ৭০০০০ কোটি পুড়ে যাচ্ছে, ক্ষত সারাতে গ্যাসের দাম বাড়ছেই? মধ্যবিত্তের মাথায় হাত

LPG Price hike big update: গ্যাসের দাম কমার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার চলমান যুদ্ধকালীন সংকট। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অঞ্চলের উত্তেজনা অদূর ভবিষ্যতে মেটার কোনো লক্ষণ নেই।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 18, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:45 PM IST
Explainer: রক্তাক্ত রাজকোষ: যুদ্ধের ঠেলায় ৭০০০০ কোটি পুড়ে যাচ্ছে, ক্ষত সারাতে গ্যাসের দাম বাড়ছেই? মধ্যবিত্তের মাথায় হাত
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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