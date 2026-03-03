English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Lunar Eclipse 2026: দোলে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহণের সময় ভুলেও করবেন না এই কাজগুলি...

Lunar Eclipse 2026: দোলে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহণের সময় ভুলেও করবেন না এই কাজগুলি...

Lunar Eclipse 2026 Dos and Don'ts: মঙ্গলবার, ৩ মার্চ ২০২৬, আকাশে দেখা যাবে রক্তাভ চাঁদ বা ‘ব্লাড মুন’। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ সরাসরি দেখা না গেলেও, চাঁদ ওঠার মুহূর্তেই দেখা যাবে তার সেই মায়াবী লালচে রূপ। এই সময়ে নেতিবাচক শক্তি থেকে বাঁচতে এবং শুভ ফল লাভ করতে কিছু বিশেষ নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 3, 2026, 12:43 PM IST
Lunar Eclipse 2026: দোলে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহণের সময় ভুলেও করবেন না এই কাজগুলি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ৩ মার্চ, দোল পূর্ণিমার শুভ আবহে ঘটতে চলেছে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহণের এই সময়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই সময়ে নেতিবাচক শক্তি থেকে বাঁচতে এবং শুভ ফল লাভ করতে কিছু বিশেষ নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই চন্দ্রগ্রহণ ৩ মার্চ বিকেল ৩:২০ মিনিটে শুরু হবে এবং সন্ধ্যা ৬:৪৬ মিনিটে শেষ হবে। সূতক সময়কাল গ্রহণের ঠিক নয় ঘন্টা আগে, ৩ মার্চ সকাল ৬:২০ মিনিটে শুরু হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Ajker Rashifal | Horoscope Today: দোলে ঘুরবে ৩ রাশির ভাগ্য: কারোর ফুলে ফেঁপে উঠবে অর্থ-সম্পত্তি, কারোর আবার ঘোর বিপদ...

গ্রহণের সময় কী করা শুভ?

জপ ও ধ্যান: গ্রহণের সময় মন শান্ত রেখে ঈশ্বর চিন্তা বা ধ্যান করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এই সময়ে ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বা ‘মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র’ জপ করলে ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায়।
তুলসী পাতার ব্যবহার: খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়কে গ্রহণের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে তাতে তুলসী পাতা দিয়ে রাখা শুভ বলে মনে করা হয়।
স্নান ও দান: গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ঘর পরিষ্কার করা এবং স্নান করা উচিত। এরপর চাল, চিনি, কর্পূর বা সাদা পোশাক অভাবী মানুষকে দান করলে অশুভ প্রভাব কেটে যায়।

কী করবেন না?

খাদ্য গ্রহণ ও রান্না: অসুস্থ বা বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য গ্রহণের সময় খাবার খাওয়া বা রান্না করা নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়।
মূর্তি স্পর্শ: সূতক চলাকালীন মন্দিরে প্রবেশ বা দেব-দেবীর মূর্তি স্পর্শ করা উচিত নয়। গ্রহণের সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখাই নিয়ম।
ঘুম ও নেতিবাচকতা: গ্রহণের সময় ঘুমানো এড়িয়ে চলা এবং মনে কোনো প্রকার নেতিবাচক চিন্তা না আনা জরুরি।
পবিত্র গাছ স্পর্শ: তুলসীর মতো পবিত্র গাছ এই সময়ে স্পর্শ করবেন না, বরং কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।

আরও পড়ুন- Lunar Eclipse Timing and Visibility in Bengal: দোল পূর্ণিমায় ব্লাড মুন, ২০২৮-এর আগে শেষ সুযোগ: কলকাতা থেকে কখন দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ?

গর্ভবতী মহিলাদের জন্য সতর্কতা

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, গ্রহণের সময় চাঁদের রশ্মি অপবিত্র থাকে। তাই গর্ভবতী মহিলাদের বাইরে বের হওয়া বা খালি চোখে চাঁদের দিকে তাকানো এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়া কোনো ধারালো বস্তু (যেমন ছুরি বা কাঁচি) ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।) 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Lunar Eclipse RulesChandra Grahan 2026 PrecautionsBlood Moon RitualsHindu Astrology TipsGrahan Sutak Kaal
পরবর্তী
খবর

Big Jump In Gold Price Today: অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি! রুপো প্রায় ৩ লাখ, সোনা প্রায় দু'লাখ! ১০ গ্রাম সোনার দাম হল...
.

পরবর্তী খবর

Iran Us War: ইরানের সঙ্গে লড়াইয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আমেরিকায় এই ড্রোন, যুদ্ধের ভোল বদলে দিচ্...