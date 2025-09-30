English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: অষ্টমীতে পূজিতা মা মহাগৌরী! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

Durga Puja Asthami: আজ অষ্টমী। নবরাত্রির এই অষ্টম দিনে মা দুর্গার অষ্টম রূপ মহাগৌরীর আরাধনায় করা হয়। পূর্ব-পশ্চিম মিলেমিশে আজকের দিনটি হয়ে ওঠে দেবীর মহিমায় ভাস্বর।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 30, 2025, 01:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ মহালয়ার অষ্টমী। বাঙালির হৃদয়ে এই দিন মানেই দেবীপক্ষের পূর্ণতা,  ও মহাশক্তির আরাধনা। দেবীর অষ্টম রূপ মা মহাগৌরী শান্তি, পবিত্রতা আর মুক্তির প্রতীক। এই দেবীর কৃপা ভক্তকে জীবনের অন্ধকার থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

পুরাণ মতে, মহাগৌরী হলেন পার্বতীরই আরেক রূপ। মহাদেবকে পেতে তিনি কঠিন তপস্যা করেন, দীর্ঘকাল পাহাড়-জঙ্গলে বসে অনশন করেন। তপস্যার ফলে তাঁর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। পরে গঙ্গাজলে স্নান করে তিনি দুধের মতো গৌরবর্ণা হয়ে ওঠেন। সেই থেকেই তাঁর নাম হয় মহাগৌরী। 

মা মহাগৌরীর শুভ্র বর্ণা। তিনি সাদা বসনে সজ্জিতা, গলায় চাঁদের মতো উজ্জ্বল আভা। তাঁর চারটি হাত। ডান হস্তে ত্রিশূল ও অভয়মুদ্রা, বাম হস্তে ডমরু ও বরমুদ্রা। তিনি নন্দী বৃষের ওপর আরোহিতা।

মা মহাগৌরীকে শক্তি, সৌন্দর্য, ধৈর্য ও পবিত্রতার প্রতীক। তিনি ভক্তকে সংসারের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন এবং জীবনে সুখ-শান্তি আনেন। আজকের দিনে ভক্তরা সাদা ফুল, বিশেষত শ্বেত অপরাজিতা ও চাঁপা, মা মহাগৌরীকে অর্পণ করেন। দুধ, সাদা মিষ্টি, নারকেল দিয়ে ভোগ দিলে মা ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যাঁরা বিবাহ বা সংসার জীবনে সমস্যা ভোগ করেন, তাঁদের জন্য বিশেষভাবে মহাগৌরীর পূজা শুভ মনে করা হয়।

ভারতের হিমাচল প্রদেশে ও উত্তরাখণ্ডে মহাগৌরীর আরাধনা বিশেষভাবে হয়। বারাণসী ও গয়া অঞ্চলেও মহাগৌরীর মন্দিরে ভক্তরা ভিড় জমান। আজ সপ্তমীতে বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা ও অর্ঘ্য দেওয়ার রীতি আছে।
আজ সপ্তমীতে, মা মহাগৌরীর শ্বেতজ্যোতিতে মুছে যাক সব অন্ধকার, এবং জীবন ভরে উঠুক শান্তি আর আনন্দে। 

মা মহাগৌরী ধ্যান মন্ত্র-
শ্বেতবর্ণা শ্বেতবস্ত্রা শ্বেতমাল্যনভূষিতা।
শ্বেতগন্ধানুলিপ্তা চ শ্বেতচৰ্তুভুজা শুভা॥

অর্থ:
মা মহাগৌরীর গাত্রবর্ণ দুধের মতো শ্বেত। তিনি সাদা বস্ত্র পরিধান করেন, সাদা মালা ও অলঙ্কারে সুশোভিতা। তাঁর দেহ সাদা চন্দন দ্বারা অলিপ্ত। দেবী শুভশক্তি, চারটি শ্বেতবর্ণের বাহু দ্বারা সজ্জিত। 

