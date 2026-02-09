Maha Shivratri 2026: মহা শিবরাত্রিতে রুদ্রাভিষেকের সেরা সময় কখন? জেনে নিন অশুভ কাল ও শুভ মুহূর্ত, পূজাবিধি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maha Shivratri Rudrabhishek Time 2026: পুজোসামগ্রী প্রথমে শুদ্ধ করে নিতে হবে। হাতে জল ও ফুল নিয়ে সংকল্প করতে হবে। তবে শুরুতে গণেশ পূজা করা বিধি। এরপর কার্তিক, নন্দী ও দেবী পার্বতীর আরাধনা করতে হয়। এরপর অভিষেক। দুধ, দই, ঘি, আখের রস বা জল দিয়ে অভিষেক করা যেতে পারে। কলস ব্যবহার করে শিবলিঙ্গে ধারা দিতে হয়। কী থাকে ধারায়?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 9, 2026, 08:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিবরাত্রি (Shivratri) ভক্তদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ এক উৎসব। মনে করা হয়, মহা শিবরাত্রির (Maha Shivratri) দিন শিবলিঙ্গে রুদ্রাভিষেক (Rudrabhishek) করলে ভগবান শিবের অশেষ কৃপা লাভ করা যায়। এ বছর (Maha Shivratri 2026) এই উৎসব পালিত হবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি।

পূজাসামগ্রী

গঙ্গাজল, দই, মধু, গোলাপ জল, আখের রস, দুধ, বেলপাতা, নারকেল, কর্পূর, ঘি, পৈতা, প্রদীপ, ধূপ, মিষ্টি, ধুতুরা ফল এবং চন্দন।

চার প্রহর পূজার সময়সূচি

রাত্রির প্রথম প্রহর: ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬:১১ থেকে রাত ৯:২৩ পর্যন্ত

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর: ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত ৯:২৩ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১২:৩৫ পর্যন্ত

রাত্রির তৃতীয় প্রহর: ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১২:৩৫ থেকে ভোর ৩:৪৭ পর্যন্ত

রাত্রির চতুর্থ প্রহর: ১৬ ফেব্রুয়ারি ভোর ৩:৪৭ থেকে সকাল ৬:৫৯ পর্যন্ত

রুদ্রাভিষেকের শুভ সময়

১৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫:০৪ মিনিট থেকে পরের দিন সকাল ৬:৫৯ মিনিট পর্যন্ত সময় রুদ্রাভিষেকের জন্য অত্যন্ত শুভ সময় বলে বিবেচিত।

রুদ্রাভিষেক বিধি

প্রথমে পূজা সামগ্রী শুদ্ধ করে নিন। হাতে জল, অক্ষত ও ফুল নিয়ে সংকল্প করুন। শুরুতে গণেশ পূজা করুন। এরপর কার্তিক, নন্দী ও দেবী পার্বতীর আরাধনা করুন। এরপর 'শৃঙ্গী' বা কলস নিয়ে শিবলিঙ্গে ধারা দিন। দুধ, দই, ঘি, আখের রস বা জল দিয়ে অভিষেক করা যেতে পারে। অভিষেকের সময় একটানা 'ওঁ নমঃ শিবায়' বা 'মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র' জপ করতে হয়। অভিষেক শেষে শিবলিঙ্গ মুছে চন্দনের তিলক লাগাতে হয়। ফল ও মিষ্টি অর্পণ করে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় শিবের কাছে।

ভদ্রা কাল

জ্যোতিষীদের মতে, এ বছর মহা শিবরাত্রির দিন কার্যকর থাকবে 'ভদ্রা' সময়কাল। ভদ্রা চলাকালীন কোনো শুভ কাজ নিষিদ্ধ। ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫:০৪ মিনিটে ভদ্রা শুরু হবে, ১৬ ফেব্রুয়ারি ভোর ৫:২৩ মিনিটে তা শেষ হবে। এটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Maha Shivratri 2026Maha Shivratri Rudrabhishek Time 2026When To Perform Rudrabhishek?Maha Shivratri Prahar Puja Muhurat 2026Puja Samagri List For RudrabhishekHow To Perform Rudrabhishek?Bhadra's Influence This YearBhadra Time Period
