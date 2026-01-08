English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Makar Sankranti 2026 Date: উত্তরায়ণ হল দেবতাদের দিন। মানে, দেবতারা এই সময়ে জেগে থাকেন। মকরের দিনটিতে গঙ্গায় স্নান করা বিধি। মনে করা হয়, বিপুল পুণ্য অর্জন হয় এতে। সারা বছর ধরে ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং হাজার সাধু-সন্ন্যাসী এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 8, 2026, 02:26 PM IST
Makar Sankranti 2026 Date: কবে মকর সংক্রান্তি, ১৪, না, ১৫ জানুয়ারি? কখন শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন মকরের বিরল গুরুত্ব...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মকর সংক্রান্তি নতুন বছরের প্রথম বড় ফেস্টিভ্য়াল (festival of Makar Sankranti)। হিন্দুধর্মে খুবই বিশেষ উৎসব এটি। জ্যোতিষেও মকর সংক্রান্তির (Makar Sankranti) বিশেষ গুরুত্ব। এই লগ্নে সূর্য ধনু থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে (Sun's transition from Sagittarius to Capricorn)। সূর্য প্রবেশ করে উত্তরায়ণে (Sun enters Uttarayan)। উত্তরায়ণ হল দেবতাদের দিন (day of the gods), মানে, দেবতারা এই সময়ে জেগে থাকেন। মকরের দিনটিতে গঙ্গায় স্নান (Bathing in the Ganges) করা বিধি। সারা বছর ধরে ধর্মপ্রাণ মানুষ হাজার সাধু-সন্ন্যাসী এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করেন।

আরও পড়ুন: Severe Winter Weather: অবিশ্বাস্য -১২.৫°! বাতিল রেল-বিমান, সড়কে সংকট! মরণশীতল বাতাস ও তুষারপাতে ভয়াল শীত! ভয়ংকর মৃত্যু...

মকর সংক্রান্তির গুরুত্ব

জ্যোতিষ অনুসারে, মকর সংক্রান্তি সূর্যের ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের মুহূর্তকে চিহ্নিত করে। এদিন সূর্য উত্তরায়ণে প্রবেশ করে, যা দেবতাদের দিন হিসেবে পরিচিত। উত্তরায়ণের সঙ্গেই খরমাস শেষ হয়, সমস্ত শুভ কাজের সূচনা হয়। খরমাস আসলে অশুভ সময়। মকর সংক্রান্তির দিন সূর্যোদয়ের আগে গঙ্গা বা অন্যান্য পবিত্র নদীতে স্নান করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়। এদিন দানধ্যানেরও বিশেষ মহিমা রয়েছে।

কেন এই সংক্রান্তি এত স্পেশাল?

শুভ কাজের সূচনা: সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে বিয়ে, গৃহপ্রবেশ বা অন্নপ্রাশনের মতো শুভ অনুষ্ঠানগুলি পুনরায় শুরু করা যায়।

ঋতু পরিবর্তন: এই সময় থেকে শীত ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং সূর্যের রশ্মি আরও প্রখর ও কার্যকরী হয়।

অমিত পুণ্য: ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে করা যে কোনো সৎকর্মের দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়।

আরও পড়ুন: Nail Cutting Rules: কবে নখ কাটতে আছে, কবে নেই? ভুল বারে ভুল কাজ করে কার কার অভিশাপ কুড়োচ্ছেন, জানেন?

২০২৬ সালে মকর সংক্রান্তি কবে?

যেটা নিয়ে এই মুহূর্তে সকলে চিন্তিত। যা জানতে সকলে আগ্রহী, সেটা হল, কবে পড়ছে মকর সংক্রান্তি? মনে রাখা ভালো যে, সংক্রান্তির তিথি সর্বদা সূর্যের গমন বা তার গোচর বা ট্রিনজিটের (Transit) উপর নির্ভর করে। সূর্যোদয়ের পরে সূর্য যখন রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনই সংক্রান্তি পালিত হয়।

পঞ্জিকা অনুসারে, সেই দিনটি এ বছর পড়েছে ১৪ জানুয়ারি। ওই দিন বুধবার। বুধবার দুপুর ৩:১৩ মিনিটে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করবে। তাই ২০২৬ সালে ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উদযাপন করা হবে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Makar SankrantiMakar Sankranti 2026Makar Sankranti 2026 DateSignificance of Makar SankrantiSun's UttarayanAuspicious MuhuratInauspicious eventsmarriageshousewarming ceremoniestonsure ceremoniesWhen is Makar Sankranti 2026? transit of the SunSun transits after sunriseSun will enter Capricorn
