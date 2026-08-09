/FACT CHECK: ২২০ কোটি খরচ করে মানুষ থেকে কুকুর! এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে... ঝড় তুলেছে ধনকুবেরের VIRAL VIDEO

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই থাকে। কখনও দৈনন্দিন জীবনের মজার ঘটনা থাকে তো কখনও আবার জীবনের কঠিন সব চ্যালেঞ্জ, দুঃসাহসিক অভিযান কিংবা অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার মুহূর্ত ভাইরাল। প্রতিদিনই কোনও না কোনও নতুন রিলস নেটদুনিয়ার নজর কাড়ে, মানুষকে অবাক করে। কিংবা পরবর্তী ঘটনা কী ঘটবে, তা নিয়েও কৌতূহলী করে তোলে। সেই ভিডিয়োর বিষয়বস্তুর হাস্যরস কিংবা তা তৈরির সৃজনশীলতার কারণে সেগুলি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে যায় রাতারাতি। তবে এবার যেন একটু আলাদাই কিছু ঘটে গেলে! একেবার মানুষ থেকে কুকুরে রূপান্তর! সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিচিত্র ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। দাবি করা হচ্ছে যে, জাপানের এক যুবক কুকুরের মতো দেখতে হওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন। সেই টাকার অঙ্ক প্রায় ২২০ কোটি টাকা! ঠিকই পড়লেন!
সত্যিই ২২০ কোটি টাকা খরচ?
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া পোস্টে বলা হয়েছে, ২৬ বছর বয়সী কোটিপতি জাসো এই রূপান্তরের জন্য ২২০ কোটি টাকা নাকি খরচ করেছেন। অস্বাভাবিক দাবি অনলাইনে ব্যাপক কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। অদ্ভুত এই রূপান্তরের পিছনে এত বিপুল অর্থ ব্যয়ের খবরে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা হতবাক। তবে ভাইরাল ভিডিওটির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া দাবিগুলোর সত্যতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হয়নি।
আসলে কত খরচ করেছেন?
পোস্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওই ধনকুবের অনেকগুলি অপারেশন করিয়েছেন এবং বলা হচ্ছে যে তাঁর আচরণও কুকুরের মতো হয়ে গিয়েছে। এই বিবরণগুলি কোনো সরকারি সূত্র দ্বারা নিশ্চিত করা হয়নি। পোস্টটিতে এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ভদ্রলোক তাঁর চেহারা বদলানোর জন্য অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। কয়েকটি অপারেশনের পরেই তিনি এখন কুকুরের মতো জীবনযাপন করছেন। তবে ভাইরাল ভিডিয়ো সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও একটি দাবি ঘুরছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে জাপানি লোকটি নিজেকে কুকুরে রূপান্তরিত করতে ২২০ কোটি টাকা খরচ করেননি। এই দাবি বিভ্রান্তিকর। তিনি কোনও শারীরিক সার্জারি বা ডাক্তারি রূপান্তরের মধ্য দিয়েও যাননি। তাঁর পরিবর্তে তিনি জাপানি কোম্পানি জেপেট দ্বারা তৈরি একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বর্ডার কোলি কুকুরের পোশাকের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ জাপানি ইয়েন ( ভারতীয় মুদ্রায় যা আনুমানিক ১১-১৪ লক্ষ টাকা) খরচ করেছে। বিশেষভাবে তৈরি এই পোশাকটি সম্পূর্ণ হতে প্রায় ৪০ দিন সময় লেগেছিল বলেই জানা গিয়েছে!
মিশ্র প্রতিক্রিয়া সর্বত্র
সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়াই দেখা গিয়েছে এই ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে। কেউ কেউ এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, আবার অনেকে এই কথিত বিপুল ব্যয়ের সমালোচনা করেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'একজন মানুষকে কুকুরে রূপান্তর করতে ২২০ কোটি টাকা খরচের দাবিটি সম্পূর্ণ ভুয়ো! জাসো নামে কোনও কোটিপতিও নেই। এটি জাপানের টোকোর একটি পুরনো ঘটনা, যিনি মাত্র ১২-১৫ লাখ টাকা খরচ করে কুকুরের মতো দেখাতে হুবহু বাস্তবসম্মত পোশাক তৈরি করিয়েছিলেন। এতে কোনও অস্ত্রোপচার করা হয়নি এবং জৈবিক ভাবে এমনটা করা অসম্ভব।' কেউ কেউ মূলত খরচের বিষয়টি নিয়েই আলোকপাত করেছেন। তারা একে অর্থের অপচয় হিসেবেই দেখছেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন কেউ কুকুরের পোশাকের পিছনে এত বিপুল অর্থ ব্যয় করবেন। এই ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়াগুলি ভাইরাল ভিডিও এবং এর সঙ্গে জড়িত দাবিগুলো নিয়ে আলোচনাকে আরও উসকে দিয়েছে।
(এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত দাবিগুলো জি ২৪ ঘণ্টা কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা হয়নি। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বিবৃতি বা পোস্টের ওপর ভিত্তি করে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এগুলিকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। জি ২৪ ঘণ্টা এই ভাইরাল ভিডিয়োর সত্য়তাও যাচাই করেনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো থেকেই এই প্রতিবেদন।)