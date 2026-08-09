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  • /FACT CHECK: ২২০ কোটি খরচ করে মানুষ থেকে কুকুর! এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে... ঝড় তুলেছে ধনকুবেরের VIRAL VIDEO

FACT CHECK: ২২০ কোটি খরচ করে মানুষ থেকে কুকুর! এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে... ঝড় তুলেছে ধনকুবেরের VIRAL VIDEO

মানুষ থেকে একজন কুকুর হয়ে গেলেন! তাও আবার ২২০ কোটি টাকা খরচ করে। ভাইরাল ভিডিয়োতে তুমুল ঝড় নেটপাড়ায়...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:48 PM IST
FACT CHECK: ২২০ কোটি খরচ করে মানুষ থেকে কুকুর! এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে... ঝড় তুলেছে ধনকুবেরের VIRAL VIDEO
Image Credit: মানুষ থেকে কুকুর!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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