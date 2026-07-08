Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /ট্রাম্প ফের খেপে যেতেই রক্তাক্ত ভারত: জাস্ট কয়েক মুহূর্তে জলে চলে গেল ৯,০০,০০০ কোটি টাকা, বিরাট ক্ষতি দেশের

ট্রাম্প ফের খেপে যেতেই রক্তাক্ত ভারত: জাস্ট কয়েক মুহূর্তে জলে চলে গেল ৯,০০,০০০ কোটি টাকা, বিরাট ক্ষতি দেশের

Stock Market Crash: ন্যাটো সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে ইরানের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতির সমঝোতা পুরোপুরি ভেস্তে গেছে। তিনি এই চুক্তিকে 'বাতিল' ঘোষণা করার পাশাপাশি ইরানি নেতাদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:35 PM IST
ট্রাম্প ফের খেপে যেতেই রক্তাক্ত ভারত: জাস্ট কয়েক মুহূর্তে জলে চলে গেল ৯,০০,০০০ কোটি টাকা, বিরাট ক্ষতি দেশের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এগারোর মেয়ের নৃশংস খুনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবার বিচারপ্রার্থী মালদার সৃষ্টির বাবা
Baruipur rape case44 min ago
2
Trump on Iran1 hr ago
3
gold price drop1 hr ago
4
iran war news1 hr ago
5
Baruipur encounter1 hr ago