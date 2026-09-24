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বাজার জুড়ে তীব্র রক্তক্ষরণ: নিমেষে জলে গেল ৪ লক্ষ কোটি টাকা, আচমকা ধসে দিকে দিকে শঙ্কা

Sensex Fall: বাজারের এই আকস্মিক পতনে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন সাধারণ লগ্নিকারীরা। এদিন দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ সেনসেক্স ১,২০৭.৯২ পয়েন্ট বা ১.৬১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৭৩,৬২০.৩৩ পয়েন্টে নেমে আসে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:39 PM IST
বাজার জুড়ে তীব্র রক্তক্ষরণ: নিমেষে জলে গেল ৪ লক্ষ কোটি টাকা, আচমকা ধসে দিকে দিকে শঙ্কা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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