/বাজার জুড়ে তীব্র রক্তক্ষরণ: নিমেষে জলে গেল ৪ লক্ষ কোটি টাকা, আচমকা ধসে দিকে দিকে শঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তাহের চতুর্থ লেনদেনের দিন, বৃহস্পতিবার এক ধাক্কায় বড় ধসের মুখে ভারতীয় শেয়ার বাজার। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ক্রুড অয়েল) দাম বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে হু হু করে নামল সূচক। লেনদেন চলাকালীন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক সেনসেক্স এক লাফে ১,২০০ পয়েন্টেরও বেশি কমে যায়। একইভাবে বড় পতন দেখা গিয়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটিতেও।
বাজারের এই আকস্মিক পতনে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন সাধারণ লগ্নিকারীরা। এদিন দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ সেনসেক্স ১,২০৭.৯২ পয়েন্ট বা ১.৬১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৭৩,৬২০.৩৩ পয়েন্টে নেমে আসে। অন্যদিকে নিফটি সূচকও ৩৭৫.৪০ পয়েন্ট বা ১.৬ শতাংশ খুইয়ে নেমে যায় ২৩,০৭১.৪০ পয়েন্টে। শুধু বড় সংস্থাই নয়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র মাপের শেয়ারগুলোতেও তীব্র বিক্রির চাপ লক্ষ্য করা গেছে।
নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ সূচকে ১.৫৩ শতাংশ এবং নিফটি মিডক্যাপ ১০০ সূচকে ২.০৮ শতাংশ পর্যন্ত পতন রেকর্ড করা হয়। প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরাল সূচকই এদিন লাল সংকেতে চলে যায়। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রক্তক্ষরণের অন্যতম প্রধান কারণ হল বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক লাফে বেড়ে যাওয়া।
গত এক সপ্তাহের পর এদিন তেলের দাম প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ১০৬ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ভারত তার চাহিদার সিংহভাগ তেলই বিদেশ থেকে আমদানি করে। ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে দেশের আমদানি ব্যয় বিপুল হারে বেড়ে যায়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে অভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধির ওপর। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির লাভের অঙ্ক কমে যাওয়ার আশঙ্কাই লগ্নিকারীদের শেয়ার বিক্রি করতে বাধ্য করেছে।
শেয়ার বাজারের পাশাপাশি এদিন দেশীয় মুদ্রার দামেও প্রভাব পড়েছে। মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির মান আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এদিন ডলার প্রতি রুপির দর ১১ পয়সা কমে দাঁড়িয়েছে ৯৫.৮৪ টাকায়। ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা একদিকে যেমন তেলের দাম বাড়িয়েছে, অন্যদিকে আমেরিকার বন্ড ইল্ড এবং মার্কিন ডলারের শক্তিও বাড়িয়ে দিয়েছে।
এছাড়া ব্যাংকিং এবং বিমা ক্ষেত্রে কিছু সম্ভাব্য নিয়ম পরিবর্তনের খবরও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির শেয়ারে বাড়তি চাপ তৈরি করেছে।
সব মিলিয়ে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের তহবিল প্রত্যাহার এবং সামগ্রিক উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার ভারতীয় শেয়ার বাজার কার্যত ‘ফ্রি ফল’-এর রূপ নেয়।
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