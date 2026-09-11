Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /মোদীর ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই রক্তাক্ত ভারত: পৃথিবীর সব রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতেই কোটি কোটি টাকা আগুনে পুড়ে গেল

মোদীর ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই রক্তাক্ত ভারত: পৃথিবীর সব রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতেই কোটি কোটি টাকা আগুনে পুড়ে গেল

Sensex Crash: বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারের অস্থিরতা, তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা যত দিন না কাটছে, তত দিন শেয়ার বাজারে এই ধরনের ওঠানামা অব্যাহত থাকতে পারে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:28 PM IST
মোদীর ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই রক্তাক্ত ভারত: পৃথিবীর সব রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতেই কোটি কোটি টাকা আগুনে পুড়ে গেল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'নন্দীগ্রামে তৃণমূলের ক্ষতি তৃণমূলই করেছে! বেশি বোঝা কিছু নেতার...', বিস্ফোরক কুণাল
2
3
4
5