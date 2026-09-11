/মোদীর ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই রক্তাক্ত ভারত: পৃথিবীর সব রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতেই কোটি কোটি টাকা আগুনে পুড়ে গেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার ভারতের শেয়ার বাজারে তীব্র অস্থিরতার জেরে বড় পতন দেখা গেল। লেনদেনের শুরু থেকেই বিক্রির ব্যাপক চাপের মুখে পড়ে দেশের প্রধান দুটি সূচক। দিনের এক পর্যায়ে বিএসই সেনসেক্স (BSE Sensex) ৭০০ পয়েন্টের বেশি নিচে নেমে যায় এবং এনএসই নিফটি (NSE Nifty 50) ২৩,২৫০-এর স্তর ভেঙে আরও নিচে নেমে আসে। বাজারজুড়ে ব্যাপক রক্তক্ষরণের কারণে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে লগ্নিকারীদের কয়েক লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
বাজারের প্রধান সূচকগুলোর কী অবস্থা?
এদিন বাজার খোলার পর থেকেই সূচকগুলি একটানা নিম্নমুখী হতে শুরু করে। সেনসেক্স দিনের সর্বনিম্নে পৌঁছে প্রায় ৭৬০ পয়েন্টেরও বেশি হারিয়ে যায়। একই সঙ্গে নিফটি ৫০ সূচকও প্রায় ২০০ পয়েন্টের বেশি খুইয়ে ২৩,২৩০-২৩,২৪০ পয়েন্টের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে।
শুধু প্রথম সারির লার্জক্যাপ শেয়ারই নয়, বড়সড় ধাক্কা লাগে বিএসই মিডক্যাপ ও স্মলক্যাপ সূচকেও। বাজারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরাল ইনডেক্স--বিশেষ করে ব্যাংক তথ্যপ্রযুক্তি (IT), মেটাল ও এনার্জি ক্ষেত্রগুলিতেও তীব্র বিক্রির চাপ প্রত্যক্ষ করা গেছে।
বাজারে ধসের নেপথ্যে প্রধান কারণগুলি
আন্তর্জাতিক বাজারের দুর্বল সংকেত: বিশ্বের প্রধান শেয়ার বাজারগুলিতে নেতিবাচক প্রবণতা ভারতীয় বাজারেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা এবং বিশ্ব অর্থনীতির ধীরগতি লগ্নিকারীদের উদ্বেগে রেখেছে।
ক্রুড অয়েলের মূল্যবৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম চড়া থাকা ভারতের অর্থনীতির জন্য বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা ও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হরমুজ প্রণালী সংক্রান্ত সরবরাহ বাধা অব্যাহত থাকায় ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি চড়া মূল্যে লেনদেন হচ্ছে। এর জেরে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
টাকার মূল্যহ্রাস: মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকার মান লাগাতার পড়ে যাওয়া বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (FIIs) আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা দিয়েছে। টাকা দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় ইক্যুইটি বাজার থেকে টাকা তুলে নেওয়ার গতি বাড়িয়েছেন।
উচ্চ মূল্যায়নে প্রফিট বুকিং: সাম্প্রতিক সময়ে বাজারের বেশ কয়েকটি সেক্টরে স্টকগুলির ভ্যালুয়েশন বেশ চড়া হয়ে উঠেছিল। ফলে সুযোগ বুঝে বড় বিনিয়োগকারী ও ট্রেডাররা মুনাফা তুলে নিতে (profit booking) শেয়ার বিক্রি শুরু করেন, যার জেরে বিক্রির চাপ আরও বৃদ্ধি পায়।
লগ্নিকারীদের জন্য বাজারের বার্তা
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারের অস্থিরতা, তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা যত দিন না কাটছে, তত দিন শেয়ার বাজারে এই ধরনের ওঠানামা অব্যাহত থাকতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এই ধরনের সংশোধন বা কারেকশনের সময়ে আতঙ্কিত হয়ে ঢালাও শেয়ার বিক্রি না করে সতর্ক থাকা জরুরি। গুণগত মানসম্পন্ন মৌলিক শক্তিশালী সংস্থায় ধাপে ধাপে বিনিয়োগ করার সুযোগ হিসেবেই এই পতনকে দেখার পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা।
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