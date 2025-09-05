Milad-un-Nabi 2025 কী এই মিলাদ-উন-নবি? এদিনেই কি নবির জন্ম এবং ইন্তেকাল? কোরানের সঙ্গে দিনটির কী আশ্চর্য সম্পর্ক, জানেন?
Milad-un-Nabi 2025: মিলাদ-উন-নবি দিনটিতেই নবির আগমন হয়েছিল। সেই হিসেবে এটি হজরত মহম্মদের জন্মদিন। ইদে মিলাদ-উন-নবি নবিজির আগমনের খুশি উদযাপন করাকেই বোঝায়। তবে, এ নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইদ-মিলাদ-উন-নবি (Eid-e-Milad-un-Nabi) উপলক্ষে দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান। দিনটি শুধু নবির জন্মবার্ষিকীর (birth anniversary of Prophet Muhammad) স্মরণ নয়, বরং তাঁর জীবন, শিক্ষা ও মূল্যবোধ স্মরণেরও দিন। প্রসঙ্গত, এই দিনটিকেই নবির ইন্তেকাল ধরা হয়। আজ, শুক্রবার ইদ-মিলাদ-উন-নবি ও শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Modi)। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই পবিত্র দিন আমাদের সমাজে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনুক। সহমর্মিতা, সেবা আর ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ আমাদের সদা পথপ্রদর্শক হোক। ইদ মোবারক।'
আঁধারে আলো
ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মনে করেন, অশান্তি আর সংঘাতময় আরবের বুকে আঁধারের বুক চিরে শান্তি নিয়ে এসে সত্য, সভ্যতা ও ন্যায়ের পথনির্দেশন করেছিলেন মহানবি। নবিজি এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলেন। নবিজির পবিত্র শুভাগমনের দিনে খুশি উদযাপন করাটাই হচ্ছে এই ইদে মিলাদুন্নবির উদ্দেশ্য।
ইদ-মিলাদ-উন-নবি নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ
এই দিনটি পালন করা নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন আছে। অনেকেই এই দিনটি পালন করেন না। কেন করেন না? উৎসবটি শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মানুষ পালন করেন। সুন্নি মুসলমানরা রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখে এটি পালন করেন। শিয়া মুসলমানরা ১৭ রবিউল-আউয়ালে পালন করে। ইদ মিলাদ-উন-নবি আবার একই সঙ্গে নবির মৃত্যুবার্ষিকী হিসেবেও বিশ্বাস করা হয়। তাই কিছু মুসলমান এই দিনটিকে শোকপ্রকাশের দিন হিসেবেও দেখেন। একদিকে যেমন বিভিন্ন দেশে ইদ মিলাদ-উন-নবি ব্যাপকভাবে পালন করা হয়, তেমনই আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকে বিশ্বাস করেন, এই দিনটির ইসলামি সংস্কৃতিতে কোনও স্থান নেই। সালাফি এবং ওয়াহাবি মুসলমানরা এটিকে পালন করেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন, নবি নিজে এই দিনটি পালন করতেন না। তাহলে এটি পালন করার সঙ্গত কারণ নেই।
নবির জন্ম, নবির মৃত্যু এবং
যদিও এর বিরুদ্ধ যুক্তিও আছে। অনেকে মনে করেন, নবি নিজেই নিজের মিলাদের দিনটি পালন করতেন। মুসলিম শরিফের একটি হাদিস থেকে তা প্রমাণিত হয় বলে মনেও করেন অনেকে। বলা হয়, হজরত আবু কাতাদা হতে বর্ণিত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামার দরবারে আরজ করা হল, তিনি প্রতি সোমবার রোজা রাখেন কেন? উত্তরে নবি বলেন, এই দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এই দিনেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং এই দিনেই তাঁর উপর পবিত্র কোরান নাজেল হয়েছে। এই কারণেই দিনটি পালন করা হয়।
বিশ্ব জুড়ে এবং ভারতে
মিলাদুন্নবী প্রায় সব ইসলামি দেশেই পালিত হয়। এবং অন্যান্য দেশে যেখানে উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যা আছে-- যেমন ইথিওপিয়া, ভারত, ব্রিটেন, তুরস্ক, নাইজেরিয়া, ইরাক, ইরান, মলদ্বীপ, মরক্কো, জর্ডন, লিবিয়া, রাশিয়া, কানাডা-- পালিত হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম কাতার ও সৌদি আরব যেখানে এটি সরকারি ছুটির দিন নয় এবং এটি নিষিদ্ধ। অমুসলিম দেশগুলির মধ্যে ভারত মওলিদ উৎসবের জন্য বিখ্যাত। হায়দরাবাদ,তেলঙ্গানা জমকালো মিলাদ উৎসবের জন্য বিখ্যাত।
