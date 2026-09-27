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মোবাইল গ্রাহকদের জন্য নতুন নিয়ম কেন্দ্রের! উৎসবের আগেই আনন্দের জোয়ার, রিচার্জ প্ল্যানে যুগান্তর! এখন থেকে...

Mobile Recharges Rule Change: নতুন নিয়মে ২৮ দিনের রিচার্জের কারণে বছরে ১৩ বার রিচার্জ করার যে সমস্যা তৈরি হত, তা কমবে। ৩০ দিনের প্ল্যান থাকলে মাসে এক বার রিচার্জ করলেই চলবে। সেক্ষেত্রে বছরে ১২ বার রিচার্জ করলেই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 27, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:49 PM IST
মোবাইল গ্রাহকদের জন্য নতুন নিয়ম কেন্দ্রের! উৎসবের আগেই আনন্দের জোয়ার, রিচার্জ প্ল্যানে যুগান্তর! এখন থেকে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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