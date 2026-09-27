/মোবাইল গ্রাহকদের জন্য নতুন নিয়ম কেন্দ্রের! উৎসবের আগেই আনন্দের জোয়ার, রিচার্জ প্ল্যানে যুগান্তর! এখন থেকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল। অবশেষ তা নিরসন হল! ২৮ দিনের রিচার্জ নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল। এবার তাতে বদল আসতে চলেছে। প্রিপেড গ্রাহকদের জন্য ৩০ দিন বা তার কম মেয়াদের রিচার্জের বিকল্প বাড়াতে নতুন নিয়ম এনেছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাই। পাশাপাশি যাঁদের মোবাইল ডেটা প্রয়োজন নেই, তাঁদের জন্য শুধু ভয়েস কল ও এসএমএসের রিচার্জের সুযোগ আরও বাড়ানো হচ্ছে এই নয়া নিয়মে। রবিবার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তাঁর দাবি, নতুন নিয়মে ২৮ দিনের রিচার্জের কারণে বছরে ১৩ বার রিচার্জ করার যে সমস্যা তৈরি হত, তা কমবে। ৩০ দিনের প্ল্যান থাকলে মাসে এক বার রিচার্জ করলেই চলবে। সেক্ষেত্রে বছরে ১২ বার রিচার্জ করলেই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।
বড় পরিবর্তন
মোবাইল রিচার্জ নিয়ে গ্রাহকদের জন্য বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার টেলিকম কনজিউমার প্রোটেকশন রেগুলেশন ২০২৬ চালু করেছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। নতুন নিয়মে প্রিপেড মোবাইল গ্রাহকদের জন্য ৩০ দিনের রিচার্জ প্ল্যানের ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে ২৮ দিনের রিচার্জ প্ল্যানের কারণে এতদিন বছরে যে অতিরিক্ত একটি রিচার্জ করার প্রয়োজন পড়ত, এখন থেকে তা আর পড়বে না। তা কমে বছরে ১২টি রিচার্জে এসে দাঁড়াল। আর তাতেই পরিষেবা চালানো সম্ভব হবে।
রাঘব চাড্ডা
রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান রাঘব চাড্ডা। এক্স-এ তিনি লেখেন, কেন্দ্র সরকার টেলিকম কনজিউমার প্রোটেকশন রেগুলেশন ২০২৬ চালু করেছে। নতুন নিয়মে মোবাইল ব্যবহারকারীদের রিচার্জের ক্ষেত্রে আরও বেশি বিকল্প এবং সুবিধা তৈরি হবে। প্রসঙ্গত, গত ১১ মার্চ রাঘব চাড্ডা সংসদে ২৮ দিনের রিচার্জের এই বিষয়টি তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এক বছরে ১২ মাস থাকা সত্ত্বেও ২৮ দিনের প্ল্যানের কারণে গ্রাহকদের ১৩ বার রিচার্জ করতে হয়। সেই সঙ্গে ডেটা প্রয়োজন নেই, এমন ব্যবহারকারীদের জন্য কম খরচের ভয়েস-অনলি প্ল্যানের দাবিও জানিয়েছিলেন তিনি। নতুন নিয়মকে সেই দাবির সঙ্গে যুক্ত করে চাড্ডা বলেছেন, সংসদে সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরা এবং তার পরে নীতিগত পরিবর্তন হওয়া গঠনমূলক রাজনীতিরই দৃষ্টান্ত। রাঘব চাড্ডা জানিয়েছেন, মোবাইল রিচার্জের বিকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তিনি একাধিক অভিযোগ পেয়েছিলেন। সেই বিষয়টি তিনি সংসদে তুলেছিলেন।
১২-১২ রুল
নতুন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ৩০ দিনের রিচার্জ প্ল্যান। এতদিন বহু টেলিকম সংস্থার জনপ্রিয় প্রিপেড প্ল্যানের মেয়াদ ২৮ দিন হওয়ায় ১২ মাসে মোট ১৩ বার রিচার্জ করার প্রয়োজন হতে পারত। ৩০ দিনের প্ল্যান চালু হলে সেই হিসাব বদলে যাবে। বছরে ১২ মাসের জন্য ১২ বার রিচার্জ করেই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা।
ভয়েস ও এসএমএস প্ল্যান
যাঁদের মোবাইলে ইন্টারনেট ডেটার প্রয়োজন নেই বা খুবই কম, তাঁদের জন্যও এই নিয়মে নতুন বিকল্প রাখা হচ্ছে। নয়া এই নিয়মে ভয়েস ও এসএমএস প্ল্যান চালু করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ফোন করা এবং এসএমএস ব্যবহারের জন্য যাঁরা মোবাইল পরিষেবা ব্যবহার করেন, তাঁরা ডেটা-সহ তুলনামূলক বেশি দামের প্ল্যানের পরিবর্তে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাক বেছে নিতে পারবেন। বিশেষ করে কম বাজেটের গ্রাহকদের জন্য এই ধরনের প্ল্যান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যাঁদের মূল প্রয়োজন ফোন করা বা এসএমএস পাঠানো, তাঁদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডেটার জন্য টাকা খরচ করার ঝক্কিটা কমবে।
স্পেশাল ট্যারিফ ভাউচার
নতুন এই নিয়মে এমন স্পেশাল ট্যারিফ ভাউচার বা এসটিভি (STV) রাখতে হবে, যাতে ডেটা ছাড়াই ভয়েস ও এসএমএস পরিষেবা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যাঁরা মূলত ফোন করা বা মেসেজ পাঠানোর জন্যই মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের ডেটা-সহ প্যাক নিতে বাধ্য হওয়ার ঝামেলা কমবে। এ ধরনের প্ল্যানের মেয়াদ ৩০ দিন বা তার কম হতে পারে। পাশাপাশি অন্তত একটি এমন প্ল্যান রাখতে হবে, যা প্রতি মাসে একই তারিখে রিচার্জ করা যাবে। কোনও মাসে সেই তারিখ না থাকলে মাসের শেষ দিনে রিচার্জের ব্যবস্থা থাকবে।
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