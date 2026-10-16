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দুর্গাপুজো কি আদতে শস্যদেবীরই পুজো? আজও কি দুর্গার মহিষমর্দিনীরূপের ভিতর থেকে উঁকি দেয় আদি মাতার আভাস?

গবেষকদের মতে, নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীরই পুজো। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, ''এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা।''

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 16, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 06:24 PM IST
দুর্গাপুজো কি আদতে শস্যদেবীরই পুজো? আজও কি দুর্গার মহিষমর্দিনীরূপের ভিতর থেকে উঁকি দেয় আদি মাতার আভাস?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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