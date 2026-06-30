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১ জুলাই থেকেই বন্ধ পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপ! অবিলম্বে ডাউনলোড করুন নতুন অ্যাপ; তবে সাবধান না হলেই বিপদ

mAadhaar App Closed from 30 June: UIDAI-এর ঘোষণা বলছে, আজ, অর্থাৎ, ৩০ জুন থেকেই পুরনো mAadhaar অ্যাপটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তে ভারত সরকার সম্পূর্ণ নতুন ও আরও নিরাপদ একটি 'Aadhaar' অ্যাপ নিয়ে এসেছে, যা ইতিমধ্যেই গুগল প্লে-স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 30, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:47 PM IST
১ জুলাই থেকেই বন্ধ পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপ! অবিলম্বে ডাউনলোড করুন নতুন অ্যাপ; তবে সাবধান না হলেই বিপদ
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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