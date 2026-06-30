১ জুলাই থেকেই বন্ধ পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপ! অবিলম্বে ডাউনলোড করুন নতুন অ্যাপ; তবে সাবধান না হলেই বিপদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ৩০ জুন থেকেই বন্ধ পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপ! অবিলম্বে নতুন অ্যাপ ডাউনলোডের নির্দেশ দিল UIDAI। আপনার মোবাইলে কি এখনও পুরনো mAadhaar অ্যাপটি-ই ডাউনলোড করা রয়েছে? তাহলে আজই সেটি আন-ইনস্টল করে দিন। কারণ সরকারি সংস্থা UIDAI-এর ঘোষণা অনুযায়ী, আজ, অর্থাৎ, ৩০ জুন থেকেই পুরনো mAadhaar অ্যাপটি পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে ভারত সরকার সম্পূর্ণ নতুন ও আরও নিরাপদ একটি 'Aadhaar' অ্যাপ নিয়ে এসেছে, যা ইতিমধ্যেই গুগল প্লে-স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
সহসা বদল?
গত মে মাস থেকেই পুরনো আধার অ্যাপটির ভেতরে লাগাতার নোটিফিকেশন পাঠিয়ে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা হচ্ছিল যে, এটি দ্রুতই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে, ভুয়ো অ্যাপ থেকে সাবধান! নতুন অ্যাপটি ডাউনলোড করার সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ। প্লে-স্টোর বা অ্যাপ স্টোরে 'Aadhaar' লিখে সার্চ করলে অনেক ভুয়ো অ্যাপও সামনে আসতে পারে। তাই ডাউনলোড করার আগে অবশ্যই দেখে নিতে হবে অ্যাপটির ডেভলপার বা পাবলিশারের নামের জায়গায় 'UIDAI' (Unique Identification Authority of India) লেখা রয়েছে কি না।
নতুন আধার অ্যাপের দারুণ ফিচার
নতুন আধার অ্যাপটিতে রয়েছে দারুণ কিছু অ্যাডভান্সড ফিচার। আগের অ্যাপের তুলনায় নতুন এই অ্যাপটিকে অনেক বেশি সুরক্ষিত ও আধুনিক করা হয়েছে। কী কী রয়েছে এতে? এর মূল ফিচারগুলি হল:
সিম বাইন্ডিং (SIM Binding): আপনার আধারের সঙ্গে রেজিস্টার্ড থাকা সিম কার্ডটি যদি সেই ফোনে না থাকে, তবে অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে লগ আউট করে দেবে। এর ফলে অন্য কেউ আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে না।
ফেস রিকগনিশন (Face Recognition): সুরক্ষার খাতিরে এতে মুখের অবয়ব চেনার প্রযুক্তি বা ফেস স্ক্যানিং যুক্ত করা হয়েছে।
কিউ আর ভেরিফিকেশন (QR Verification): ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করতে এতে শক্তিশালী কিউআর কোড ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনার আধার নম্বর, ঠিকানা এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য লুকিয়ে রেখেও ভেরিফিকেশন করা সম্ভব।
নম্বর ও ঠিকানা আপডেট: এই অ্যাপের মাধ্যমেই আপনারা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ঠিকানা আপডেট করার মতো জরুরি পরিষেবাগুলো সহজেই পেয়ে যাবেন।
মাস্কড আধার (Masked Aadhaar): কোথাও আসল বা ফিজিক্যাল আধার কার্ডের কপি শেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই অ্যাপ থেকে আপনারা 'মাস্কড আধার' ব্যবহার করতে পারবেন, যার ফলে আপনার আসল আধার নম্বরটির অপব্যবহার করা যাবে না।
কীভাবে ডাউনলোড করবেন নতুন অ্যাপটি?
১. আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে Google Play Store অথবা আইফোনে Apple App Store খুলুন
২. সার্চ বারে গিয়ে 'Aadhaar' লিখে সার্চ করুন
৩. তালিকার একদম উপরে থাকা অফিশিয়াল অ্যাপটি (যেটির নিচে পাবলিশার হিসেবে UIDAI লেখা আছে) ইনস্টল করে নিন
৪. অ্যাপটি ইনস্টল হওয়ার পর আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে লগ ইন করুন এবং উন্নত নিরাপত্তার সঙ্গে আধার সংক্রান্ত সমস্ত ডিজিটাল পরিষেবা উপভোগ করুন।
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