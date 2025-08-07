English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja New App: পুজো পরিক্রমা ম্যাপ থেকে শুরু করে থাকবে 'প্যানিক বাটন' অপশন! বাজারে আসছে নতুন অ্যাপ...

মাস ঘুরলেই বাঙালির আবেগ, দুর্গা পুজো। ঘরে ঘরে চলছে মায়ের আগমনের প্রস্তুতি। শপিংমল, বিউটি পার্লরে উপছে পরছে ভিড়। কোলকাতায় পুজোর সময় পর্যটকদের ভিড়ও জমে। তাঁদের কথা মাথায় রেখে বাজারে আসতে চলেছে নতুন অ্যাপ।

রজত মণ্ডল | Updated By: Aug 7, 2025, 12:08 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজাটাল: মাস ঘুরলেই বাঙালির আবেগ, দুর্গা পুজো। ঘরে ঘরে চলছে মায়ের আগমনের প্রস্তুতি। শপিংমল, বিউটি পার্লরে উপছে পরছে ভিড়। কোলকাতায় পুজোর সময় পর্যটকদের ভিড়ও জমে। তাঁদের কথা মাথায় রেখে বাজারে আসতে চলেছে নতুন অ্যাপ।

রাজ্য পর্যটন বিভাগের নতুন উদ্যোগে বাজারে আসছে একটি অ্যাপ। যা সাহায্য করবে পুজোর প্যান্ডেল পরিক্রমায়। এছাড়া এই অ্যাপ্লিকেশনে থাকবে SOS ফিচারর্সও। এই অ্যাপটি বিশেষ করে পুজোর সময় পর্যটকদের সুবিধার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। সুত্রে খবর এই অ্যাপ পুজোর আগেই চালু হবে। 

এই বিশেষ অ্যাপে থাকবে নানা ধরণের ফিচার্স। হোটেল থেকে শুরু করে নানা স্থানের হদিশ পাওয়া যাবে এই অ্যাপে। বিপদে পড়লে পুলিশের কাছে দ্রুত সহায়তার বার্তা পৌঁছানোর অপশানও থাকবে। এছাড়়া থাকবে চিকিৎসা পরিষেবা এবং বিদেশী পর্যটকদের জন্য দূতাবাসের সুবিধা। 'প্যানিক বাটন' নামক একটি ফিচার্সও যোগ করা হচ্ছে এমনই শোনা যাচ্ছে। জিও-ট্র্যকিং এমার্জেন্সি অপশনও রাখা হবে এই অ্যাপে। 

কর্মকর্তাদের মতে এই অ্যাপে থাকবে প্যান্ডেল পরিক্রমার জন্য অনেক সুবিধা। প্যান্ডেলের লোকেশন থেকে শুরু করে নানা ইভেন্টের স্থান দেখা যাবে এই অ্যাপে। দক্ষিণ কোলকাতা থেকে উত্তর কোলকাতার সমস্ত প্যান্ডেলের বিবরণ থাকবে। কোথায় কোন নামকরা প্যান্ডেল এবং ইভেন্ট চলবে তা বিস্তারিত থাকবে এই অ্যাপে। জিপিএস যুক্ত ম্যাপ হবে, যা সাহায্য করবে নামকরা প্যান্ডেলের খোঁজ পেতে। অবাক হচ্ছেন? এই অ্যাপ এটাও বলে দেবে কোন প্যান্ডেলের কোন থিম। সমস্ত রকম সাহায্য করবে এই অ্যাপ। পর্যটক থেকে কোলকাতাবাসী এই অ্যাপের সাহায্য পেয়ে যাবেন। এছাড়া কোন প্যান্ডেলে কিরকম ভিড় তাও জানতে পারবেন  দর্শনার্থীরা। 

এই অ্যাপে থাকবে অন্যান্য সুযোগও। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধেও সতর্ক করবে এই অ্যাপ। দুর্যোগের পুর্বাভাসও দেবে। পর্যটকদের জন্য রাখা হবে সুযোগ সুবিধা। পর্যটন স্থানের বিবরণ থেকে শুরু করে হোটেল, রেসর্ট, হোমস্টে, গেস্ট হাউস, খাবারের দোকান এবং নানা জায়গার হদিশ দেবে এই অ্যাপ। 

 

