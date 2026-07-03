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নতুন পিএফ নিয়মে বিরাট বদল: আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক নয়, ১৫,০০০ টাকার বেশি বেতন হলেই এবার হাতে পাচ্ছেন প্রায় পুরোটাই?

EPFO Scheme 2026: নতুন নিয়মের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান পরিবর্তন পিএফ কন্ট্রিবিউশনের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বর্তমানে বাধ্যতামূলক পিএফ কন্ট্রিবিউশন শুধুমাত্র ১৫,০০০ টাকার বেতন সীমার (Statutory Wage Ceiling) ওপর ভিত্তি করে হিসেব করা হবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 03, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:01 PM IST
নতুন পিএফ নিয়মে বিরাট বদল: আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক নয়, ১৫,০০০ টাকার বেশি বেতন হলেই এবার হাতে পাচ্ছেন প্রায় পুরোটাই?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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