New GST Rates: বিগ ব্রেকিং! নতুন জিএসটি করের বোঝা অনেকটাই কমাবে! আয় বাড়বে দেশবাসীর! জেনে নিন, কতটা সাশ্রয়...

New GST Rates: বিগ ব্রেকিং! নতুন জিএসটি করের বোঝা অনেকটাই কমাবে! আয় বাড়বে দেশবাসীর! জেনে নিন, কতটা সাশ্রয়...
Good News Tax Burden Further Reduced: নতুন জিএসটি নিয়ে হইচই দেশ জুড়ে। এরই মধ্যে দারুণ সুখবর। কছে করের বোঝা। কত সাশ্রয়, দেখে নিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন জিএসটি হার কার্যকর হওয়ায় অনেক জিনিসের দাম কমেছে (new GST rates made many items cheaper)। প্রধানমন্ত্রী মোদী (Prime Minister Modi) বলেছেন, জিএসটি সংস্কার (GST reforms) অব্যাহত থাকবে এবং করের হার আরও কমবে। তিনি আরও বলেন, জিএসটি-তে কাঠামোগত সংস্কার ভারতের উন্নয়নের গতিকে নতুন প্রেরণা দেবে। নতুন জিএসটি সংস্কারের লক্ষ্য হল সঞ্চয় এবং সাধারণ মানুষকে উপভোক্তায় পরিণত করা (savings and domestic consumption), তাঁদের উৎসাহিত করা, যাতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণি উপকৃত হয়।
নতুন করকাঠামো
আগে ছিল চার ধাপের করকাঠামো-- ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%। এখন এটা অনেক সরল হয়ে যাচ্ছে। এখন মাত্র দুটি করকাঠামো থাকছে-- ৫% এবং ১৮%। জিএসটি কাউন্সিল এবার পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ঠিক কোন কোন জিনিসে লাগু হচ্ছে কতটা পরিমাণ জিএসটি। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এটা লাগু হবে বলে জানানা হয়েছে। সারাদিনের বৈঠকের শেষে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়ে দিয়েছেন, একেবারে সাধারম মানুষের দিকে তাকিয়েই এটা নির্ধারণ করা হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রীর দারুণ ঘোষণা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন জিএসটি হার কার্যকর হওয়া নিয়ে বলেছেন, জিএসটি সংস্কার অব্যাহত থাকবে। তিনি জিএসটি হার কমানোর সুবিধাগুলি নিয়েও আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সংস্কারগুলি সঞ্চয় বাড়াতে এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণি, যেমন কৃষক, মহিলা, যুবক, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME)-- সকলকে সরাসরি উপকৃত করবে। তিনি আরও বলেন, এই সংস্কারগুলি আরও বেশি বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে এবং প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চলের অগ্রগতি বাড়বে।
দৈনন্দিনে সাশ্রয়
প্রধানমন্ত্রীর মতে, নতুন জিএসটি সংস্কারে প্রধানত দুটি স্ল্যাব থাকবে-- ৫% এবং ১৮%। এর ফলে খাবার, ওষুধ, সাবান, টুথপেস্ট এবং বিমার মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হয় করমুক্ত হবে অথবা ৫% করের আওতায় আসবে। আগে যে সমস্ত পণ্যের উপর ১২% কর ছিল, তার প্রায় ৯৯% এখন ৫% স্ল্যাবে চলে এসেছে।
আয়কর ছাড় এবং নতুন জিএসটি
মোদীজি বলেন, আয়কর ছাড় এবং নতুন জিএসটি সংস্কার মিলিয়ে দেশের মানুষের প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এটি 'জিএসটি সাশ্রয় উৎসব' হিসেবে পালিত হবে। তিনি আরও বলেন, এটি আত্মনির্ভর ভারতের দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ নিম্ন কর এবং সহজ নিয়ম স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবসার সুযোগ বাড়াবে। তিনি সকলকে "মেড ইন ইন্ডিয়া" (Made in India) পণ্য কিনতে এবং সমর্থন করতে উৎসাহিত করেন।
ট্যাক্স আরও কমবে?
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা ভারতের মানুষের আয় এবং সঞ্চয় বাড়িয়েছি। আমরা এখানেই থামব না... আমাদের অর্থনীতি যত শক্তিশালী হবে, আমরা ততই কর-কমানো চালিয়ে যাব। জিএসটি সংস্কারের প্রক্রিয়া চলবে।"
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন, জিএসটির কাঠামোগত সংস্কার ভারতকে নতুন গতি দেবে। তিনি বলেন, "জিএসটি রেজিস্ট্রেশন আরও সহজ হবে, কর-সংক্রান্ত বিরোধ কমবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME) দ্রুত রিফান্ড পাবে।"
