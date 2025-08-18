New GST System: নতুন GST সিস্টেমে সবার স্বপ্নপূরণ, এখন বিরাট সস্তায় গাড়ি-মোবাইল, রইল পুরো তালিকা...

New GST System: নতুন GST সিস্টেমে সবার স্বপ্নপূরণ, এখন বিরাট সস্তায় গাড়ি-মোবাইল, রইল পুরো তালিকা...
New GST System: নতুন জিএসটি সিস্টেমে এবার হবে সবার স্বপ্নপূরণ। এখন বিরাট সস্তায় গাড়ি-মোবাইল-কম্পিউটার ও আরও অনেক কিছু। চলে এল বিরাট আপডেট...
জ়ি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ইতিহাস লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (Narendra Modi)! গত শুক্রবার ১০৩ মিনিটের ভাষণ দিয়েছেন তিনি। ভারতের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘতম ভাষণে লেখা হয়েছে তাঁর নাম। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এবার আসতে চলেছে 'নেক্সট জেনারেশন' জিএসটি (GST)। পণ্য ও পরিষেবা করে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম কমবে। যানবাহনের দামও কমবে বলেই মত। বিভিন্ন পণ্যের উপর কর আরোপের সংখ্যা যৌক্তিক করেই তা হ্রাস করা হবে।
'ফাইভ পার্সেন্ট এবং এইটটিন পার্সেন্ট'
এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার সূত্র বলছে যে, নয়া জিএসটি-তে 'ফাইভ পার্সেন্ট এবং এইটটিন পার্সেন্ট' ব্র্যাকেটের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকার বর্তমানে ২৮ শতাংশ জিএসটি-র আওতাভুক্ত এমন সকল পণ্যের উপর ৯০ শতাংশ কর কমাচ্ছে এবং এই পণ্যগুলিকে ১৮ শতাংশ ব্র্যাকেটে রাখার পরিকল্পনা করছে। একইভাবে এখন ১২ শতাংশ করযোগ্য পণ্যের একটি বড় অংশ মাত্র পাঁচ শতাংশ করের আওতায় আসবে।পাঁচ শতাংশ কর ব্যবস্থার মধ্যে 'নিত্য ব্যবহারের' জিনিসপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এছাড়াও তামাকজাত দ্রব্য-সহ কিছু নির্দিষ্ট জিনিসের উপর ৪০ শতাংশ হারে একটি বিশেষ 'সিন ট্যাক্স' আরোপিত হবে। এই তালিকায় মাত্র পাঁচ থেকে সাতটি পণ্য থাকবে। এগুলি ইতিমধ্যেই উচ্চতর করের আওতা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চুইং টোবাকোর জন্য ১৬০ শতাংশ কর দিতে হয় এবং সিগারেটের উপর জিএসটি, সেস এবং জাতীয় দুর্যোগকালীন আকস্মিক শুল্কের মিশ্রণের মাধ্যমে কর আরোপ করা হয়।
শ্রমঘন এবং রফতানিমুখী শিল্প দ্বারা উৎপাদিত হিরে এবং মূল্যবান পাথরের মতো কিছু অন্যান্য পণ্যের উপর বিদ্যমান হার অনুসারে কর আরোপ করা হবে। পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলি জিএসটি কাঠামোর বাইরেও থাকবে। আগামী সেপ্টেম্বরে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পরে তা নিশ্চিত করা হবে। প্রায় ৫০০০০ কোটি টাকার রাজস্বের ক্ষতিপূরণ আশা করা হচ্ছে।
তাহলে কী সস্তা হবে?
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তো সস্তা হচ্ছেই। কিন্তু এগুলো কী তা এখনই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। গত জুলাই মাসে জানা গিয়েছিল যে, এর মধ্যে টুথপেস্ট থেকে শুরু করে ছাতা এবং ছোট ছোট গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি রয়েছে। যেমন সেলাই মেশিন, প্রেসার কুকার এবং ছোট ওয়াশিং মেশিন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সাইকেল, তৈরি পোশাক (১০০০ টাকা বেশি দামের), এবং পাদুকা (৫০০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে), যেমন টীকা, সেরামিক টাইলস এবং কৃষি সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে বলেও মনে করা হয়। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার (আজকের ডিজিটাল জগতে প্রয়োজনীয় জিনিস), চুলের তেল, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং স্কুলের বাচ্চাদের জন্য জ্যামিতি বক্স এবং নোটবুকের মতো স্টেশনারি জিনিসপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্যদিকে, ভারতের বহু-স্তরীয় কাঠামোতে ফলমূল এবং শাকসবজি, কিছু ধরণের শস্য এবং কিছু দুগ্ধজাত পণ্য এবং শিক্ষার উপর জিএসটি চার্জ ছাড়াই প্রয়োজনীয় পণ্য এবং পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
আর ১৮ শতাংশ স্ল্যাবের মধ্যে কী পড়বে?
টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন এবং বায়ুযুক্ত জল, সেইসঙ্গেই নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত কিছু পণ্য, যেমন রেডি-মিক্স কংক্রিট এবং সিমেন্ট, সম্ভবত নতুন ১৮ শতাংশ জিএসটি-র তালিকায় থাকবে। বর্তমানে যানবাহনের উপর ২৮ শতাংশ জিএসটি আরোপিত হয়। তবে তা ইঞ্জিন ক্ষমতা, দৈর্ঘ্য এবং বডি টাইপের উপর ভিত্তি করে আরও ২২ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ সেস প্রযোজ্য হবে। বৈদ্যুতিন গাড়ির উপর পাঁচ শতাংশ কর আরোপ করা হয়, সেখানে কোনও ক্ষতিপূরণ সেস নেই। দু'চাকার গাড়ির জন্য এই হার ২৮ শতাংশ। ৩৫০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ক্ষমতা সম্পন্ন মডেলগুলির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ সেস নেই, যেখানে এই সীমার বেশি মডেলগুলি তিন শতাংশ সেস প্রদান করে। সংশোধিত জিএসটি কাঠামো ২৮ শতাংশ বিভাগ বাদ দিয়েছে, যার অর্থ গাড়ি এবং বাইকগুলি সম্ভবত নতুন ১৮ শতাংশ বন্ধনীতে নেমে আসবে, যার ফলে তা কমপক্ষে ১০ শতাংশ সস্তা হবে। কোন পণ্যটি জিএসটি-র আওতায় পড়বে তার সম্পূর্ণ তালিকা অবশ্যই অনেক পরে প্রকাশিত হবে।
