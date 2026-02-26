English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New PAN Card Rule: PAN কার্ডের নিয়মে বিগ বিগ চেঞ্জ! ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া-তোলা, সম্পত্তি কেনাবেচা এবং হোটেলে...

New PAN Card Rule Explained: ছোটখাটো লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর থেকে কাগজপত্রের বোঝা কমানো এবং বড় অংকের নগদ লেনদেনের উপর কড়া নজরদারি রাখা-- এটাই হল প্যান কার্ড সংক্রান্ত নতুন নিয়মের মূল কথা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 26, 2026, 07:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়কর বিভাগ লেনদেনের ক্ষেত্রে প্যান (PAN) কার্ডের ব্যবহার এবং নগদ লেনদেনের সীমা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের (New PAN Card Rule) প্রস্তাব দিয়েছে। টাকা তোলার লিমিট ইত্যাদি নিয়েও থাকছে বড় আপডেট।

১. নগদ জমা ও তোলার সীমা:

বর্তমান নিয়ম-- একদিনে ৫০,০০০ টাকার বেশি নগদ জমা দিতে প্যান কার্ড বাধ্যতামূলক।

প্রস্তাবিত নিয়ম: এখন থেকে প্রতিদিনের সীমার বদলে বার্ষিক সীমার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একটি আর্থিক বছরে মোট ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি নগদ জমা বা তোলার ক্ষেত্রে প্যান কার্ড এবং তার যাচাই বাধ্যতামূলক হবে। এটি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. সম্পত্তি কেনাবেচা:

এখনকার নিয়ম: ১০ লক্ষ টাকার বেশি স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচায় প্যান প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত নিয়ম: এই সীমা বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ২০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা দান করার ক্ষেত্রে প্যান কার্ড লাগবে।

৩. গাড়ি কেনা:

বর্তমান নিয়ম: প্রায় সব ধরনের গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে প্যান কার্ড লাগে (টু-হুইলার বাদে)।

প্রস্তাবিত নিয়ম: এখন গাড়ির দাম ৫ লক্ষ টাকার বেশি হলে তবেই প্যান কার্ড বাধ্যতামূলক হবে। তবে, এবার টু-হুইলার বা মোটরসাইকেলকেও এই সীমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ট্রাক্টর বাদে)।

৪. হোটেল ও রেস্তোরাঁ বিল:

বর্তমান নিয়ম: নগদ ৫০,০০০ টাকার বেশি বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে প্যান কার্ড লাগে।

প্রস্তাবিত নিয়ম: এই সীমা দ্বিগুণ করে ১ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, নগদ ১ লক্ষ টাকার বেশি বিল হলে তবেই প্যান কার্ড দিতে হবে।

৫. জীবন বিমা:

বর্তমান নিয়ম: বছরে ৫০,০০০ টাকার বেশি প্রিমিয়াম জমা দিলে প্যান কার্ড লাগে।

প্রস্তাবিত নিয়ম: এখন বিমা কোম্পানির সঙ্গে যে কোনো 'অ্যাকাউন্ট-ভিত্তিক সম্পর্ক' (Account-based relationship) শুরু করার সময়ই প্যান কার্ড জমা দিতে হবে, প্রিমিয়ামের অংক যাই হোক না কেন।

৬. অন্যান্য ভাতার ক্ষেত্রে স্বস্তি:

খসড়া বিধিতে চাকরিজীবীদের জন্য শিক্ষা ভাতা, হস্টেল ভাতা এবং বিনামূল্যে খাবারের ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা অনেক বছর পরে সংশোধিত হচ্ছে।

বোঝা কমানো এবং

এই নিয়মের সারকথা হল: ছোটখাটো লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর থেকে কাগজপত্রের বোঝা কমানো এবং বড় অংকের নগদ লেনদেনের উপর কড়া নজরদারি রাখা।

