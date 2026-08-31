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রক্তাক্ত ভারতের আকাশ: কোটি কোটি দেশবাসীর মাথায় হাত, মাসের শেষে কোটি কোটি টাকা শুধু কয়েক মিনিটে জলে ডুবে গেল

Sense Fall: দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি (Kospi) সূচক ১.৬৫% এবং জাপানের নিক্কেই ২২৫ (Nikkei 225) সূচক ১.০৩% হ্রাস পেয়েছে। হংকংয়ের হ্যাং সেং সূচক ০.৭১%, চিনের সাংহাই কম্পোজিট ০.২০% এবং অস্ট্রেলিয়ার এএসএক্স ২০০ সূচক ০.১০% পতনের মুখ দেখেছে। মার্কিন ফিউচার্স সূচকগুলোতেও দুর্বলতা দেখা যায়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:13 PM IST
রক্তাক্ত ভারতের আকাশ: কোটি কোটি দেশবাসীর মাথায় হাত, মাসের শেষে কোটি কোটি টাকা শুধু কয়েক মিনিটে জলে ডুবে গেল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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