Old ₹20 note: একটা পুরনো ২০ টাকার নোট দিলেই হাতে নগদ চার লক্ষ, লুকিয়ে থাকা সংখ্যার ম্যাজিকে জ্যাকপট: আছে আপনার?

Zee News Bengali
  খবর
  লাইফ স্টাইল
old 20 rupees currency can bring fortune: আপনার কাছে যদি একটি বিশেষ ধরনের পুরনো ২০ টাকার নোট থাকে, তবে সেটি বিক্রি করে আপনি ঘরে বসেই ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 6, 2026, 06:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মাঝেমধ্যেই এমন কিছু খবর ভাইরাল হয় যা সাধারণ মানুষকে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখায়। সম্প্রতি তেমনই একটি খবর দানা বেঁধেছে ভারতের পুরনো ২০ টাকার নোটকে ঘিরে। দাবি করা হচ্ছে, আপনার কাছে যদি একটি বিশেষ ধরনের পুরনো ২০ টাকার নোট থাকে, তবে সেটি বিক্রি করে আপনি ঘরে বসেই ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। কিন্তু এই দাবির পেছনে কতটা সত্যতা আছে? নাকি এটি সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার কোনো নতুন ফাঁদ? আজকের প্রতিবেদনে আমরা এই বিষয়ের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করব।

ভাইরাল হওয়া দাবির নেপথ্যে কী আছে?

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত বিভিন্ন পোস্টে বলা হচ্ছে, যে সমস্ত ২০ টাকার নোটের সিরিয়াল নাম্বারের শেষে '৭৮৬' (786) রয়েছে অথবা যেগুলোতে কোনো বিশেষ মুদ্রণ ত্রুটি (Printing Error) আছে, সেগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা। সংগ্রাহকদের কাছে এই নোটগুলোর মূল্য আকাশছোঁয়া। বিশেষ করে গোলাপি রঙের পুরনো ২০ টাকার নোট, যাতে কোণার্কের চাকা বা অন্য কোনো বিশেষ চিহ্ন রয়েছে, সেগুলোকে ঘিরে এই খবর।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর অবস্থান

এই ধরণের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) একাধিকবার সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে। আরবিআই স্পষ্ট জানিয়েছে যে, পুরনো নোট বা কয়েন কেনাবেচার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোনো ভূমিকা নেই। এমনকি তারা এই ধরণের লেনদেনের জন্য কোনো সংস্থা, ব্যক্তি বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে অনুমতি দেয়নি।

আরবিআই-এর পক্ষ থেকে জারি করা সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে:

১. কিছু অসাধু চক্র আরবিআই-এর নাম ও লোগো ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কমিশন বা ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা করছে।

২. পুরনো মুদ্রা কেনাবেচার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোনও নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টাল বা নিলামকারী নিয়োগ করেনি।

৩. এই ধরণের কোনও লেনদেনে জড়িয়ে প্রতারিত হলে তার দায়ভার আরবিআই গ্রহণ করবে না।

সংগ্রাহকদের বাজার ও মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics)

এটা সত্য যে, মুদ্রাতত্ত্ববিদ বা সংগ্রাহকদের কাছে পুরনো এবং বিরল মুদ্রার একটি বিশেষ বাজার রয়েছে। তবে সেখানে ৪ লাখ টাকার মতো বিশাল অংকের হাতবদল হওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা। সংগ্রাহকরা মূলত নোটের প্রাচীনত্ব, সেটির অবস্থা (Condition), সিরিয়াল নাম্বারের বিশেষত্ব এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে দাম নির্ধারণ করেন।

কয়েন বাজার (Coinbazar), ইন্ডিয়ামার্ট (IndiaMart) বা ওএলএক্স (OLX)-এর মতো সাইটগুলোতে অনেকে এই নোটের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। 

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই প্ল্যাটফর্মগুলো শুধুমাত্র ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এখানে কোনও জিনিসের দাম কয়েক লাখ টাকা লেখা থাকলেও সেটি যে ওই দামেই বিক্রি হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময় জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যেও আকাশছোঁয়া দাম লিখে রাখা হয়।

কী ভাবে প্রতারণা করা হয়?

প্রতারক চক্রগুলো সাধারণত ইন্টারনেটে চটকদার বিজ্ঞাপন দেয়। যখন কেউ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তখন তারা জানায় যে নোটটি ভেরিফাই করার জন্য বা 'রেজিস্ট্রেশন ফি' হিসেবে কিছু টাকা জমা দিতে হবে। 

অনেক সময় তারা নিজেদের আরবিআই বা আয়কর দপ্তরের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেয়। একবার টাকা পেয়ে গেলেই তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

সাধারণ মানুষের জন্য সতর্কতা

১. গুজবে কান দেবেন না: সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা মাত্রই কোনো খবর বিশ্বাস করবেন না। মনে রাখবেন, কোনো নোটের বাজার মূল্য সেটির ওপর লেখা দামের (Face Value) সমানই হয়, যতক্ষণ না সেটি কোনো বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিরল প্রমাণিত হচ্ছে।

২. ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না: এই ধরণের লেনদেনের জন্য ব্যাংক ডিটেইলস বা ওটিপি (OTP) চাইলে তা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করুন।

৩. আসল বাজার যাচাই করুন: আপনি যদি সত্যিই মুদ্রা সংগ্রহকারী হন, তবে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাতত্ত্ব প্রদর্শনী বা স্বীকৃত ডিলারদের মাধ্যমে লেনদেন করার চেষ্টা করুন।

পুরনো ২০ টাকার নোট ৪ লাখ টাকায় বিক্রি হওয়ার দাবিটি মূলত বিভ্রান্তিকর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি অনলাইন জালিয়াতির একটি অংশ। মুদ্রা সংগ্রহ একটি শখ হতে পারে, কিন্তু এটিকে রাতারাতি ধনী হওয়ার উপায় হিসেবে দেখা বিপজ্জনক। যেকোনও প্রকার আর্থিক লেনদেনের আগে সরকারি নির্দেশিকা এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করা অত্যন্ত জরুরি।

