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ই-কেওয়াইসি না করলে গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য দিতে হবে তিনগুণ দাম! জেনে নিন কীভাবে করবেন E-KYC; লাস্ট ডেট কবে?

LPG e-KYC: গ্রাহকদের জন্য স্বস্তির বিষয়, এই কাজের জন্য গ্যাস এজেন্সিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত গ্যাস এবং এইচপি গ্যাসের গ্রাহকরা নিজেদের মোবাইল ফোন থেকেই বাড়িতে বসে সহজে ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করতে পারবেন। জেনে নিন কীভাবে কী করতে হবে।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 07, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:57 AM IST
ই-কেওয়াইসি না করলে গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য দিতে হবে তিনগুণ দাম! জেনে নিন কীভাবে করবেন E-KYC; লাস্ট ডেট কবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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