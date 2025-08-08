Exercise and Weight loss: শুধু জিমে গেলেই কমবে না ওজন! জানালেন পুরস্কারপ্রাপ্ত এপিডেমিওলজিস্ট...
প্রতিদিন জিমে যান? তাও কমছে না ওজন? ডাক্তারমহলের মতে শুধু শরীরচর্চা করে লাভ নেই। জিমে ২-৩ ঘন্টা কাটালেও, খাদ্যাভাসে পরিবর্তন না আনলে ওজনে পরিবর্তন আসবে না। ব্রিটিশ এপিডেমিওলজিস্ট টিম স্পেকটরের মতে শরীরচর্চা যে ওজন কমায় এইরকম কোনও তথ্য প্রকাশ পায়নি। দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষায় জানা গেছে যে শরীরচর্চা কখনোই ওজন কমায় না। এটি শুধু ওজন বাড়তে বাঁধা দেয়। আপনার খাদ্যাভাসের বদলের পাশাপাশি যদি শরীরচর্চা করেন তবেই ওজনে পরিবর্তন দেখা যাবে। শরীরচর্চা তখনই কাজে দেবে যখন ক্যালোরি গ্রহণের থেকে বার্ন করবেন বেশি, তবে খাবারের মধ্যে রাখতে হবে সাস্থ্যকর খাবার।
অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে, শরীরচর্চা করলেই ওজন কমবে। তবে তা নয়, খাবারের ক্যালোরির দিকে নজর না রাখলে ওজন কিছুতেই কমবে না। ডা.স্পেকটর জানিয়েছেন শরীরচর্চা তখনই কাজে দেবে যখন একইসঙ্গে খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনবেন। আপনার জিমের ট্রেইনার আপনাকে যদি বলে থাকেন শুধু মাত্র শরীরচর্চায় মন দিতে। তখনই বুঝবেন সমস্যাটা কোথায়। ডায়েট ছাড়া কখনোই ওঝন কমানো সম্ভব নয়।
ওবেসিটি বা স্থুলতা জিমে গেলেই কমবে না। বাদ দিতে হবে যেকোনও চিনি জাতীয় খাবার, প্রক্রিয়াজাত খাবার, প্যাকেজড ফুড। এইসব বাদ না দিয়ে শুধু মাত্র শরীরচর্চা করে গেলে লাভ হবে না কোনও। লোকমতে সকালে উঠে হাঁটা বা শরীরচর্চা শরীরের জন্য খুব ভালো। অবশ্যই তা ঠিক। ক্যানসারকে রুখতে, কোলেস্টেরল বজায় রাখতে, মনকে ভালো রাখতে শরীরচর্চা বা হাঁটা খুবই ভালো। প্রতিদিন শরীরচর্চার অভ্যেস খুবই ভালো। এতে কমে অনেক রোগ ব্যাধি। এছাড়া বিভিন্ন রোগের ঝুঁকিও কমায় তবে তা ওজন কমায় না।
শরীরচর্চার পরেই যদি আপনি বেশি ক্যালোরি যুক্ত খাবার খেয়ে নেন তাহলে লাভ হবেনা কোনও। শরীরচর্চার মাধ্যমে যে ক্যালোরি কমল তা খাবারের মাধ্যমে শরীরে আবার প্রবেশ করবে। যদি এটি আপনার মাথায় থেকে থাকে যে, ওয়ার্কআউট করলেই ওজন কমবে তা একেবারেই ভুল। ফলে শীরচর্চার পাশাপাশি কম ক্যালোরি যুক্ত খাবার খান। খাদ্যাভাসে ফাইবার জাতীয খাবার রাখুন, ফল খান। বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় খাবার বর্জন করুন। শরীরচর্চার পাশাপাশি ক্যালোরি মেপে খাবার খান। খাবারের দিকে নজর না দিলে আপনার ওজন কখোনোই কমবে না। ব্যালেন্সড ডায়েট যেমন খাদ্যাতালিকায় সবজি, দানাশস্য রাখুন। রিফাইন্ড ময়দা পাউরুটির বদলে আটার রুটি খান। রোজনামচায় ফল রাখুন। ব্যায়ামের পাশাপাশি ডায়েটকেও সমান ভাবে গুরুত্ব দিন। এই অভ্যাসগুলি শরীরচর্চার সঙ্গে করলে তখনই আপনার ওজনে পরিবর্তন দেখা যাবে।
