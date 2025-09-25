English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Optical Illusion Puzzles: আপনার কি স্টিফেন হকিংয়ের মতো বুদ্ধি? ১৯ সেকেন্ডের মধ্যে ২৯-কে খুঁজে ফেললেই, কেল্লা ফতে...

Optical Illusion Puzzles: বুদ্ধি নয় ঠিক, বরং আপনার পর্যবেক্ষণ দক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করে অপটিক্যাল ইলিউশন। এটি প্রায়শই রঙ, রেখা, ছায়া এবং কোণের কৌশলী ব্যবহারের মাধ্যমে উপলব্ধিকে বিভ্রান্ত করে। ধাঁধাগুলিকে আমরা হয়তো আমাদের মস্তিষ্ক প্যাটার্ন এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে দেখি। তবে, অনেক সময়ই ব্যর্থ হই। সেটাই খেলা। সেটাই মজা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 25, 2025, 03:23 PM IST
Optical Illusion Puzzles: আপনার কি স্টিফেন হকিংয়ের মতো বুদ্ধি? ১৯ সেকেন্ডের মধ্যে ২৯-কে খুঁজে ফেললেই, কেল্লা ফতে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপটিক্যাল ইলিউশন সংক্রান্ত ধাঁধাগুলি (Optical illusion puzzles) বেশ মজাদার এবং আকর্ষণীয় হয়। এগুলি মস্তিষ্কের কাছে চ্যালেঞ্জের মতো। এগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে দর্শকের চোখ এবং মনকে তা বোকা বানাতে পারে (play tricks on eyes as well as minds)। ধাঁধাগুলি তাঁকে এইসব জিনিসকে ভিন্নভাবে দেখতে বাধ্য করতে পারে, যেমনটা তারা আসলে নয়। হয়তো মাঝে মাঝে এমন একটি অবয়ব দেখা যেতে পারে, যা বাস্তবে নেই।

রঙ, রেখা, ছায়া

অপটিক্যাল ইলিউশন প্রায়শই রঙ, রেখা, ছায়া এবং কোণের চতুর ব্যবহার করে আমাদের উপলব্ধিকে বিভ্রান্ত করে। ধাঁধাগুলিকে আমরা হয়তো আমাদের মস্তিষ্ক প্যাটার্ন এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে দেখি, দেখে, তার একটি অর্থ বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যর্থ হই। আর সেটাই খেলা। সেটাই মজা। 

২৯ এবং চ্যালেঞ্জ

আজ এখানে এমনই একটি চ্যালেঞ্জিং অপটিক্যাল ইলিউশন রাখা হল। সম্প্রতি এটি খুবই আলোড়ন তুলেছে। নীচের ছবিটির দিকে ভালোভাবে তাকান। আপনি হয়তো গুহার মতো কিছু সাইকেডেলিক প্যাটার্ন দেখতে পাবেন। যা দেখতে আপাত ভাবে মনোমুগ্ধকর। তবে, এর এই সুন্দর চেহারা আপনাকে সহজেই ধোঁকা দিতে পারে। আপনি যদি ছবিটি মনোযোগ সহকারে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, এই ছবির মধ্যে একটি সংখ্যা লুকোনো আছে, যা ২৯, এবং আপনার চ্যালেঞ্জ হল সেই সংখ্যাটিকে খুঁজে বের করা।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সময় নিলে হবে না কিন্তু! আপনি এই ধাঁধার গভীরে যাওয়ার এবং উত্তর খোঁজার আগে এ-খেলার নিয়মগুলি একটু জানুন। আপনাকে ১৯ সেকেন্ডের মধ্যে লুকোনো সংখ্যাটি খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে, আপনার ঘড়িটি চালু করুন এবং ৯ সেকেন্ড শেষ হওয়ার আগেই লুকোনো শব্দটি খুঁজে বের করুন!

কিছু টিপস

আচ্ছা, কিছু টিপস রইল। দেখুন যদি এতে কিছু সুবিধা হয়।

ছবিটি জুম করুন: একটি ছবিতে লুকানো বস্তু/প্রাণী/শব্দ খুঁজে বের করার মূল কৌশল হল এটিকে জুম করা, যাতে এর উপাদানগুলি স্পষ্ট হয়।

আপনার পার্সপেক্টিভ বদলান: আপনি ছবিটি যেকোনো দিকে ঘোরাতে পারেন, সংখ্যাটি খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন।

তাড়াতাড়ি করুন! আপনার সময়সীমা কিন্তু দ্রুত শেষ হতে চলেছে!

সেকেন্ডে সেকেন্ডে রহস্য

বেশ, তাহলে, আপনি কি লুকোনো সংখ্যাটিকে, মানে, ২৯ সংখ্যাটিকে খুঁজে পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন, অভিনন্দন! আপনার পর্যবেক্ষণদক্ষতা বেশ ভালোই বলতে হবে। তবে, যদি আপনি লুকোনো সংখ্যাটি খুঁজে না পেয়ে থাকেন, তাহলেও চিন্তা করবেন না। শুধু উপরে স্ক্রল করে আবার ঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। যাঁরা উত্তর জানার জন্য কৌতূহলী, তারা নীচে স্ক্রল করে দেখুন, সংখ্যাটি ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

