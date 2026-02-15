English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Digital PAN Card: প্যান কার্ড শুধুমাত্র কোনও কার্ড নয়, এটি আয়কর জমা দেওয়া এবং যেকোনো বড় ধরনের আর্থিক লেনদেনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিচয়পত্র

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 15, 2026, 04:36 PM IST
Digital PAN Card: PAN কার্ড এখন ডিজিটাল, ঘরে বসেই কীভাবে আপডেট করবেন ছবি-সই, কীভাবে পাবেন ই-প্যান, দেখে নিন..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনার প্যান কার্ডে কোনও তথ্য ভালা আছে কি? হতে পারে বিয়ের পর আপনার নাম পরিবর্তন হয়েছে, আপনি নতুন ঠিকানায় চলে গেছেন, জন্ম তারিখ বা মোবাইল নম্বর সংশোধন করা প্রয়োজন, অথবা আপনি আপনার ডিজিটাল সিগনেচার আপডেট করতে চান। তাহলে আপনার জন্য ভালো খবর রয়েছে। আয়কর বিভাগের ডিজিটাল পরিষেবার কল্যাণে এখন কোনো অফিসে না গিয়েই আপনি বাড়িতে বসে অনলাইনে সব ধরনের সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন।

প্যান কার্ড শুধুমাত্র কোনও কার্ড নয়, এটি আয়কর জমা দেওয়া এবং যেকোনো বড় ধরনের আর্থিক লেনদেনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিচয়পত্র। তাই প্যানে সব তথ্য সঠিক থাকা জরুরি। কী সেইসব তথ্য? সেগুলি হল, 
আপনার নাম ও বাবার নাম, জন্ম তারিখ ও লিঙ্গ, ছবি ও সই, আধার নম্বর, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর বা ইমেল।

প্যান কার্ডের তথ্য যেমন নাম, জন্ম তারিখ, ছবি বা ঠিকানা সংশোধন করতে সাধারণত করসহ ১০১ টাকা থেকে ১১০ টাকার মতো খরচ হয়। এবার দেখে নিন কীভাবে আপনি অনলাইনে আপনার ছবি বদল করবেন, ডিজিটাল সিগনেচার যোগ করবেন অথবা আপনার ই-প্যান ডাউনলোড করবেন।

অনলাইনে প্যান কার্ডের ছবি কীভাবে বদল করবেন

প্রথমে Protean e-Gov Technologies Limited (NSDL)-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান। সেখানে ‘Change/Correction in Existing PAN Data’ অপশনে ক্লিক করে ‘Apply Now’ সিলেক্ট করুন।

আবেদনের ধরন হিসেবে ‘Changes or Correction in Existing PAN Data’ বেছে নিন এবং ক্যাটাগরিতে ‘Individual’ সিলেক্ট করুন।

আপনার নাম, জন্ম তারিখ, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং প্যান (PAN) নম্বরটি লিখুন। ফর্মটি জমা দিলে একটি টোকেন নম্বর তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য লিখে রাখুন।

এরপর আপনি কীভাবে নথিপত্র জমা দেবেন তা বেছে নিন। আপনি স্ক্যান করা কপি আপলোড করে e-Sign করতে পারেন অথবা সরাসরি হার্ডকপি কুরিয়ারে পাঠাতে পারেন।

আপনার পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ, জন্ম তারিখের প্রমাণ এবং বর্তমান প্যান কার্ডের কপি আপলোড করুন। এর সাথে আপনার নতুন পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং স্বাক্ষরের স্ক্যান কপি নির্ধারিত ফরম্যাটে আপলোড করুন।

সবশেষে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি জমা দিন। পেমেন্ট হয়ে গেলে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ বা Acknowledgement কপিটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রাখুন।

আরও পড়ুন-গাড়ি থেকে উদ্ধার যুগলের গুলিবিদ্ধ দেহ, ১৫ বছরের সম্পর্ক প্রেমদিবসেই শেষ!...

প্যান কার্ডে ডিজিটাল সিগনেচার যোগ করার পদ্ধতি

প্রথমে Protean e-Gov Technologies Limited (NSDL) এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান। 'Change/Correction in Existing PAN Data' অপশনে গিয়ে 'Apply Now' ক্লিক করুন।

আবেদনের ধরন (Application Type) হিসেবে 'Changes or Correction in Existing PAN Data' এবং ক্যাটাগরিতে 'Individual' সিলেক্ট করুন।

আপনার নাম, জন্ম তারিখ, ইমেল, মোবাইল নম্বর এবং প্যান (PAN) নম্বর দিয়ে ফর্মটি জমা দিন। এরপর একটি টোকেন নম্বর তৈরি হবে, যা নোট করে রাখুন।

নথিপত্র জমা দেওয়ার পদ্ধতি বেছে নিন। আপনি অনলাইনে স্ক্যান কপি আপলোড করে e-Sign করতে পারেন অথবা সশরীরে নথিপত্র কুরিয়ারে পাঠাতে পারেন।

আপনার আধার নম্বর ও অন্যান্য তথ্য দিন। ফর্মে 'Signature Mismatch' বক্সে টিক চিহ্ন দিন (যদি ছবিও বদলাতে চান তবে 'Photo Mismatch' বক্সেও টিক দিন)। এরপর বাবা-মায়ের নাম লিখে এগিয়ে যান।

পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ, জন্ম তারিখের প্রমাণ এবং বর্তমান প্যান কার্ডের কপি আপলোড করুন। এর সাথে আপনার নতুন স্বাক্ষরের একটি পরিষ্কার স্ক্যান কপি নির্ধারিত মাপে আপলোড করুন।

অনলাইন পেমেন্ট অপশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ফি জমা দিন। পেমেন্ট সফল হলে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ বা Acknowledgement Slip-টি ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করুন। এটি দিয়ে পরে আবেদনের অবস্থা (Status) চেক করা যাবে।

ই-প্যান (e-PAN) ডাউনলোড

আয়কর বিভাগের (Income Tax) অফিসিয়াল e-Filing পোর্টালে যান এবং হোমপেজে প্রবেশ করুন।

হোমপেজের বাম দিকে থাকা ‘Quick Links’ সেকশনে যান। সেখানে ‘Instant e-PAN’ অপশনটিতে ক্লিক করুন। এরপর ‘Check Status/Download PAN’ লেখাটির নিচে থাকা ‘Continue’ বাটনে ক্লিক করুন।

আপনার আধার নম্বর (Aadhaar number) টি সঠিকভাবে লিখুন এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য ‘Continue’ ক্লিক করুন।

আপনার আধারের সাথে যুক্ত মোবাইল নম্বরে একটি ওটিপি (OTP) আসবে। ওটিপি-টি নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়ে কনফার্মেশন বক্সে টিক দিন এবং ‘Continue’ ক্লিক করুন।

আপনার তথ্যগুলো যাচাই হয়ে গেলে, আপনার ই-প্যান কার্ডটি PDF ফরম্যাটে ডাউনলোড করার জন্য ‘Download e-PAN’ অপশনে ক্লিক করুন।

