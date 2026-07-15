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দেশের ৯২% মানুষের কাছে নেই পাসপোর্ট! নাগরিকত্বের বিতর্ক উসকে অবস্থান পরিষ্কার করল কেন্দ্র

Indian passport: পাসপোর্ট নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ কি না, সেই বিতর্কের মাঝে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে যে, ১৯৬৭ সালের পাসপোর্ট আইন অনুযায়ী এটি মূলত নাগরিকদের বিদেশ যাত্রা নিয়ন্ত্রণের একটি ভ্রমণ নথি। যথাযথ ভেরিফিকেশনের পরই এটি দেওয়া হয়, তবে বর্তমানে দেশের মাত্র ৮ শতাংশেরও কম মানুষের কাছে পাসপোর্ট রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:41 PM IST
দেশের ৯২% মানুষের কাছে নেই পাসপোর্ট! নাগরিকত্বের বিতর্ক উসকে অবস্থান পরিষ্কার করল কেন্দ্র
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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