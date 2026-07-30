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৪.২৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে! PM Kisan-এর ২৪ তম কিস্তির টাকা কবে?

PM Kisan 24th Installment: কখন ঢুকবে পরের কিস্তির টাকা? ২৩তম কিস্তিটি ২০ জুন দেওয়া হয়েছিল। এবার ২৪তম কিস্তির টাকা আসার পালা! যদিও ২৪তম কিস্তির আনুষ্ঠানিক তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে ট্রেন্ড অনুযায়ী, এই কিস্তির টাকাটি সম্ভবত অক্টোবরে ঢুকবে। সকলে তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:16 PM IST
৪.২৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে! PM Kisan-এর ২৪ তম কিস্তির টাকা কবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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