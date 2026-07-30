/৪.২৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে! PM Kisan-এর ২৪ তম কিস্তির টাকা কবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কখন ঢুকবে পরের কিস্তির টাকা? দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা তথা পিএম কিষাণের ২৪তম কিস্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়। এই প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার আবারও যোগ্য কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২০০০ টাকা জমা দেবে। ২৩তম কিস্তিটি ২০ জুন দেওয়া হয়েছিল। এবার ২৪তম কিস্তির টাকা আসার পালা! যদিও ২৪তম কিস্তির আনুষ্ঠানিক তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে গত কয়েক বছরের হালহকিকত অনুযায়ী, এই কিস্তির টাকাটি সম্ভবত অক্টোবরে দেওয়া হবে।
২৪তম কিস্তির অপেক্ষায়
দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক এখন প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের ২৪তম কিস্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। কৃষকদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে এবং চাষের খরচে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যেই কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পের আওতায় খুব শীঘ্রই যোগ্য কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আরও একবার ২০০০ টাকা জমা হতে পারে।
বছরে ৬০০০ টাকা
PM Kisan প্রকল্পে প্রতি চার মাস অন্তর একবার করে কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে ২৪তম কিস্তির টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করা হয়নি, তবে প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। এই স্কিমে বছরে মোট ৬০০০ টাকা পান কৃষকেরা। এই টাকাটা বছরে তিনটি কিস্তিতে দেওয়া হয়: এপ্রিল–জুলাই, আগস্ট–নভেম্বর, ডিসেম্বর–মার্চ। এখনও পর্যন্ত সরকার ২৩টি কিস্তির মাধ্যমে ৪.২৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে।
শর্তগুলি জানেন তো?
পিএম কিসানের ২৪তম কিস্তি পেতে হলে
আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে
আবেদনকারীর নামে চাষযোগ্য জমি থাকতে হবে
আয়কর দেন এমন নাগরিকরা এই প্রকল্পের জন্য বিবেচিত নন
যেসব অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রতি মাসে ১০০০০ টাকার বেশি পেনশন পান তাঁরাও এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন না
যাঁরা যাঁরা উপরের শর্তগুলি পূরণ করবেন তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এর অর্থ, PM Kisan-এর ২৪তম কিস্তির টাকা পেতে হলে এই কয়েকটি শর্ত পূরণ করতেই হবে।
e-KYC বাধ্যতামূলক
মসৃণভাবে পরবর্তী কিস্তির টাকা পেতে হলে e-KYC সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত জরুরি। যাঁরা এখনও e-KYC করেননি, তাঁরা PM Kisan পোর্টালে গিয়ে OTP-এর মাধ্যমে বাড়িতে বসেই e-KYC সম্পূর্ণ করতে পারবেন। এছাড়া, নিকটবর্তী কোনও Common Service Centre (CSC)-এ গিয়ে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতেও e-KYC আপডেট করা যায়।
কীভাবে স্টেটাস দেখবেন?
PM Kisan প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা খুব সহজেই নিজেদের স্টেটাস পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন। কী করতে হবে?
PM Kisan-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ঢুকুন
ডানদিকে থাকা 'Know Your Status' অথবা 'Beneficiary List' অপশনে ক্লিক করুন
নিজের Registration Number, রাজ্য, জেলা এবং গ্রামের তথ্য দিন
এরপরই আপনি আপনার নাম ওই তালিকায় আছে কি না, তা দেখে নিতে পারবেন। কোনও সমস্যা বা তথ্যের জন্য কৃষকরা ১৫৫২৬১ অথবা ০১১-২৪৩০০৬০৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
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