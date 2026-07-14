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  • /EXPLAINER: স্কুলেই এবার বাধ্যতামূলকভাবে চালু হচ্ছে যৌনশিক্ষার পাঠ? কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে যা বলল সুপ্রিম কোর্ট

EXPLAINER: স্কুলেই এবার বাধ্যতামূলকভাবে চালু হচ্ছে যৌনশিক্ষার পাঠ? কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে যা বলল সুপ্রিম কোর্ট

Comprehensive Sex Education: সোমবার (১৩ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি. ভি. নাগারথনা এবং বিচারপতি আর. মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতকে জানান যে, সরকারের তরফ থেকে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীর্ষ আদালতের সবুজ সংকেত পেলেই এটি সারা দেশে কার্যকর করা হবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:04 PM IST
EXPLAINER: স্কুলেই এবার বাধ্যতামূলকভাবে চালু হচ্ছে যৌনশিক্ষার পাঠ? কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে যা বলল সুপ্রিম কোর্ট
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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স্কুলেই এবার বাধ্যতামূলকভাবে চালু হচ্ছে যৌনশিক্ষার পাঠ? কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে
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