Premananda Maharaj Health Update: বিশ্ব জুড়ে বৃন্দাবনের রাধে রাধে ডাক! মদিনার সুফিয়ান আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছেন প্রেমানন্দ মহারাজের জন্য...

Premananda Maharaj Health Update: বিশ্ব জুড়ে বৃন্দাবনের রাধে রাধে ডাক! মদিনার সুফিয়ান আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছেন প্রেমানন্দ মহারাজের জন্য...
Premananda Maharaj: একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রেমানন্দ মহারাজ ‘অটোসোমাল ডমিন্যান্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ’-এ আক্রান্ত। দুটি কিডনিই বিকল। দীর্ঘদিন ধরেই ডায়ালিসিস চলছে। উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রম। সেখানেই থাকেন। ভক্তসমাগম হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক বক্তৃতা সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিপুল জনপ্রিয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ (Prayagraj) জেলার প্রতাপপুর এলাকার আরাপুর গ্রামে অনন্য মানবিক ঘটনা মুসলিম যুবক সুফিয়ানের। সম্প্রতি তিনি মদিনায় (Madina) দাঁড়িয়ে ভারতের জনপ্রিয় ধর্মগুরু প্রেমানন্দ মহারাজের (Premanand Maharaj) দ্রুত আরোগ্য কামনা করে একটি ভিডিয়ো করেছেন। মুহূর্তের মধ্যে ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়া (Social Media) জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রেমানন্দ মহারাজের শরীর খারাপ। চোখ, মুখ ফুলে গিয়েছে। তাঁর আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা করছেন ভক্তরা। তবে শুধু হিন্দুরা নন। তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন এক মুসলিম ব্যক্তিও। এ যেন ভারতের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সেই চেনা ছবি।
সুফিয়ান এলাহাবাদিয়া ধর্মে মুসলিম। তিনি মদিনায় গিয়েছেন। সেখানে প্রর্থনাও করেন। যেমনটা সব মুসলিমই করে থাকেন। কিন্তু তার পরেই ঘটিয়েছেন অবাক করা ঘটনা। নিজের ফোন বের করে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে প্রেমানন্দ মহারাজের জন্য দোয়া চাইলেন তিনি।
আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর আগে বিরাট কোহলি, হেমা মালিনী এবং শিল্পা শেঠির মতো তারকারা তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন।
কী ছিল সেই ভিডিয়োতে?
১ মিনিট ২১ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, সুফিয়ানের হাতের মোবাইলে প্রেমানন্দ মহারাজের ছবি। দু’হাত তুলে চিরচেনা মদিনার পবিত্র মসজিদের সামনে দোয়ার ভঙ্গীতে তিনি বলছেন, 'প্রেমানন্দ মহারাজ ভারতের একজন সৎ ও মহান মানুষ। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে আমি মদিনা থেকে আল্লাহর কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'
তিনি আরও জানান, তিনি প্রয়াগরাজের বাসিন্দা, যেখানে গঙ্গা-জমুনা তহজিবের ঐতিহ্য আজও জীবন্ত। শহরটি বরাবরই প্রেম, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। সেখান থেকেই তিনি মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं…
प्रयागराज के युवक सुफियान ने मदीना में खिजरा के दौरान संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी।
ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।#PremanandJiMaharaj #PremanandMaharaj #Prayagraj #UttarPradesh #NewsUpdate pic.twitter.com/aidrThzcFx
— Article19 India (@Article19_India) October 13, 2025
সুফিয়ান প্রয়াগরাজের বাসিন্দা। ওই ভিডিয়োতে নিজেই জানিয়েছেন সেই কথা। তাঁর নিজের ভাষায়, ‘আমি প্রয়াগরাজ থেকে এসেছি। যেখানে গঙ্গা-যমুনার মিলন ঘটে। প্রেমানন্দ মহারাজ খুব ভালো মানুষ। শুনেছি তিনি অসুস্থ। আমরা এখন খিজরায় আছি, এখান থেকে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও আরোগ্য কামনা করছি। আমরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তিনি সত্যিকারের ভালো মানুষ।’
প্রেমানন্দ মহারাজ, যাঁর জন্মগত নাম অনিরুদ্ধ কুমার পাণ্ডে, ২০০৬ সাল থেকে পলিসিস্টিক কিডনি রোগে (PKD) ভুগছেন। তিনি বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রমে নিয়মিত ডায়ালিসিস নেন, কখনও কখনও প্রতিদিনও নিতে হয়। অনেক ভক্ত তাঁকে কিডনি দানের প্রস্তাব দিলেও, মহারাজ বারবার সেই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।
তাঁর প্রতিষ্ঠান, শ্রী হিট রাধা কেলি কুঞ্জ পরিকর শ্রীধাম বৃন্দাবন, নিশ্চিত করেছে যে তিনি সুস্থ আছেন। তারা ভক্তদের তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে মিথ্যা গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে।
একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রেমানন্দ মহারাজ ‘অটোসোমাল ডমিন্যান্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ’-এ আক্রান্ত। দুটি কিডনিই বিকল। দীর্ঘদিন ধরেই ডায়ালিসিস চলছে। উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রম। সেখানেই থাকেন। ভক্তসমাগম হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক বক্তৃতা সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিপুল জনপ্রিয়।
সুফিয়ানের মদিনার ভিডিয়ো দেখে মুগ্ধ নেটিজ়েনরা। তাঁরা বলছেন, ‘এটাই মানবতা।’ এক ইউজার লিখেছেন, ‘আপনাকে দেখে এপিজে আবদুল কালাম স্যরের কথা মনে পড়ে গেল। আপনিও ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।’ আর এক ইউজার আবার ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যের বার্তা দিয়ে বলেছেন, ‘এমন ভারত-ই তো চাই।’
ভিডিয়োতে যুবকের আরও বক্তব্য:
'আমি আমার হিন্দু ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করছি। কেউ হিন্দু নাকি মুসলিম, তা কোনো বিষয় নয়। তাদের অবশ্যই সৎ এবং নৈতিক মানুষ হতে হবে। আমি আল্লার কাছে প্রেমানন্দ মহারাজ জির স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।'
সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও বার্তা
সুফিয়ানের ভিডিওটি Facebook, X (Twitter), Instagram–সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়। অনেকেই এটিকে ভারতের ধর্মীয় সম্প্রীতির এক জীবন্ত উদাহরণ বলে আখ্যা দেন। কেউ লিখেছেন, 'মানবতার উপরে ধর্ম নয়—এই বার্তাই সুফিয়ান দিয়েছেন।'
বিশ্লেষণ: সম্প্রীতির বার্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ
ভারতের মতো বহুধর্মীয় দেশে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এই ধরনের উদাহরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মাধ্যমে প্রায়ই দেখা যায় বিভাজনের বার্তা, কিন্তু সুফিয়ানের ভিডিয়ো এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছে।
আরও পড়ুন: TCS and Tata Motors Share drops disaster: টালমাটাল টাটা গোষ্ঠী? Tata Motors আর TCS-এর রক্তক্ষরণ, ৪০% পড়ে গেল শেয়ার!
আরও পড়ুন: Haryana IPS Officer death case update: সার্ভিস রিভলভার দিয়ে মাথায় গুলি, ছিটকাল রক্ত, দেহ, মৃত্যুর আগে শেষ নোট এবং... ক্রমশ ঘনাচ্ছে রহস্য...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)