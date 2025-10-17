Premananda Maharaj: দেহ রাখছেন প্রেমানন্দ মহারাজ? 'ভিউ তো পাবে কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্তি নেই', গুজবে বিরক্ত বিরুষ্কার গুরু...
Premananda Maharaj on fake news of health: মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে আসা এক ভক্ত যখন এই বিষয়টি উত্থাপন করেন, তখন প্রথমে তিনি হেসে ফেলেন। এরপরই অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি মানুষকে 'অপরাধ' থেকে দূরে থাকার কড়া হুঁশিয়ারি দেন। প্রেমানন্দ মহারাজ আরও বলেন যে, মিথ্যা খবর ছড়ানোর ফলে হাজার হাজার মানুষ দুঃখ পেয়েছেন, এবং সেই দুঃখের কারণ হলেন নির্মাতারা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃন্দাবনের জনপ্রিয় গুরুদেব প্রেমানন্দ জি মহারাজ (Premanand Ji Maharaj) সম্প্রতি তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো ভুয়ো খবরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। গত কয়েক দিন ধরে ইউটিউব, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম-এর মতো প্ল্যাটফর্মে প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতা এবং এমনকি তাঁর দেহ রাখার মতো মিথ্যা খবরও ছড়ানো হয়েছে।
প্রেমানন্দ মহারাজ কী বললেন?
প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে আসা এক ভক্ত জানান যে, তাঁর নাম ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের রিল এবং ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। সেগুলিতে দাবি করা হচ্ছে যে তাঁর অবস্থা গুরুতর বা তাঁর কোনো খারাপ কিছু ঘটেছে। এ কথা শুনে প্রথমে প্রেমানন্দ জি হেসে ফেলেন এবং বলেন, "আমরা এত গুরুতর ছিলাম না, একটু বেশিই বাড়িয়ে দিয়েছে।" এরপরই তিনি গম্ভীর সুরে বলেন, "যারা এমন ভিডিও তৈরি করে, তাদের বোঝা উচিত যে এটি একটি অপরাধ, 'ভাগবতিক অপরাধ'।"
প্রেমানন্দ মহারাজ আরও বলেন যে, মিথ্যা খবর ছড়ানোর ফলে হাজার হাজার মানুষ দুঃখ পেয়েছেন, এবং সেই দুঃখের কারণ হলেন নির্মাতারা। "ভিউ আপনাকে টাকা দিতে পারে, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এই কথাটা আপনাদের বোঝা উচিত," সতর্ক করেন তিনি। তিনি ইউটিউবার এবং রিল নির্মাতাদের পরামর্শ দেন যে, সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া যেন ভুল কনটেন্ট তৈরি করা থেকে বিরত থাকেন।
প্রেমানন্দ মহারাজ স্পষ্ট করে বলেন যে, ধর্মীয় বিষয় হলো ভাবের বিষয়, এখানে কোনো ধরনের ঠাট্টা বা মিথ্যা ছড়ানো পাপ। তিনি বলেন, "এটি ভাবের খেলা, এখানে গেম খেলা উচিত নয়।" যারা ভিউ এবং টাকার জন্য এমন কাজ করেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, তাঁদের বোঝা উচিত যে তাঁরা অন্যদের কষ্টের কারণ হচ্ছেন। এর ফলে "ভাগবতিক শাস্তি" প্রযোজ্য হতে পারে।
প্রেমানন্দ মহারাজ বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের ভুল খবর ছড়ানোর কারণে আবেগপ্রবণ ভক্তদের হৃদয়ে গভীর দুঃখ পৌঁছায়। তিনি সতর্ক করে বলেন, "যখন সেই দুঃখ জমা হবে, তখন তার ফল আপনারা পাবেন। আপনি ভুল খবর দিয়েছেন, যখন তার ফল আসবে, তখন আপনি সামলাতে পারবেন না।"
প্রেমানন্দ জি মহারাজ সব ভক্ত এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের কাছে শুধু **সঠিক তথ্য** শেয়ার করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "সমাজকে সত্য খবর দিন। ভুল তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। এতে শুধু আপনি নন, পুরো সমাজ দুঃখী হয়।"
আসলে, প্রেমানন্দ জি মহারাজ বর্তমানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করছেন। সম্প্রতি তাঁর শারীরিক কিছু সমস্যার কারণে তিনি আলোচনায় এসেছিলেন। এখন তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে ছড়ানো সমস্ত গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
