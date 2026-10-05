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পুজোয় পেটপুজোর নতুন ঠিকানা পঙ্কজ মল্লিকের বাড়িতে, ‘লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি ক্যাফে’

দুর্গাপুজোয় খাওয়া-দাওয়া আর কলকাতার ঐতিহ্য—দুইয়ের স্বাদ একসঙ্গে পেতে পারেন পঙ্কজ মল্লিকের ঐতিহ্যবাহী বাড়িতে তৈরি ‘লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি ক্যাফে’-তে। বাঙালি খাবারের পাশাপাশি এখানে মিলবে চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল, মকটেল, কফি এবং পকেট-ফ্রেন্ডলি কম্বো মিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 05, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:45 PM IST
পুজোয় পেটপুজোর নতুন ঠিকানা পঙ্কজ মল্লিকের বাড়িতে, ‘লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি ক্যাফে’
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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