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PW শিক্ষা মহোৎসব! JEE, NEET, UPSC-সহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইয়ে ৯৮% পর্যন্ত ছাড়

১ থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত পিডব্লু স্টোরে তিন দিনের বিশেষ আয়োজন; জেইই, নিট, ইউপিএসসি-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইয়ে থাকছে উল্লেখযোগ্য ছাড়।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 01, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 07:05 PM IST
PW শিক্ষা মহোৎসব! JEE, NEET, UPSC-সহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইয়ে ৯৮% পর্যন্ত ছাড়

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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