/PW শিক্ষা মহোৎসব! JEE, NEET, UPSC-সহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইয়ে ৯৮% পর্যন্ত ছাড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফিজ়িক্সওয়ালা (পিডব্লু) নিয়ে এল ‘পিডব্লু শিক্ষা মহোৎসব’! শিক্ষার্থীদের কাছে উন্নতমানের শিক্ষার উপকরণ আরও সহজলভ্য করে তুলতে এই বিশেষ তিন দিনের উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথমবার আয়োজিত এই শিক্ষা মহোৎসব পিডব্লু স্টোরে অনুষ্ঠিত হবে ১ থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে পিডব্লু-এর বিভিন্ন বই বছরের সর্বনিম্ন দামে পাওয়া যাবে। বইয়ের দামে সর্বোচ্চ ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের পাশাপাশি ৯ টাকা, ২৯ টাকা এবং ৪৯ টাকা থেকে বই কেনার সুযোগ থাকবে।
পিডব্লু শিক্ষা মহোৎসবে জেইই, নিট, ইউপিএসসি, এসএসসি, ব্যাঙ্কিং, গেট, রেলওয়ে-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির বই পাওয়া যাবে। ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য ও সহায়ক সামগ্রী অত্যন্ত কম দামে কেনার সুযোগ পাবেন।
সাধারণ অনলাইন বিক্রয়ের গণ্ডি পেরিয়ে পিডব্লু শিক্ষা মহোৎসবকে একটি সরাসরি ও বহুমুখী ‘শিক্ষা মেলা’র রূপ দেওয়া হয়েছে। পিডব্লু -এর স্টুডিওকে বিভিন্ন পরীক্ষাভিত্তিক বিশেষ স্টলে সাজানো হবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বই, বিশেষ অফার এবং সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ থাকবে। একই সঙ্গে, পুরো আয়োজনটি পিডব্লু স্টোর-এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় শিক্ষার্থীরা এক জায়গা থেকেই বই সম্পর্কে জানতে, বিভিন্ন অফার দেখতে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারবেন। এই প্রথম শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ধরনের শিক্ষা উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে প্রতি বছর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য এটি একটি বিশেষ বার্ষিক আয়োজন হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে।
এই আয়োজন সম্পর্কে ফিজ়িক্সওয়ালা (পিডব্লু)-এর চিফ কনটেন্ট অফিসার পঙ্কজ সিজাইরিয়া বলেন, “পিডব্লু শিক্ষা মহোৎসবের মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষামূলক উপকরণ আরও বেশি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দিতে চাই। যাতে শিক্ষার্থীরা কোনও বাধা ছাড়াই তাঁদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করতে পারেন, কোনও শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণের পথে অর্থ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়—এমন ভাবনা থেকেই আমরা এই আয়োজন করেছি। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিকে এর আওতায় এনে আমরা নিশ্চিত করতে চাই যেন মানসম্মত প্রস্তুতির উপকরণ সকলের নাগালের মধ্যে থাকে। এটি নিছক অনলাইন বিক্রয়-উৎসব নয়; বরং এমন এক শিক্ষা উৎসব, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরীক্ষার বই, বিশেষ অফার, সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।”
পিডব্লু শিক্ষা মহোৎসবের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির যাত্রায় তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের মনোযোগ যাতে শুধুই শিক্ষণ, নিজেদের উন্নতিসাধন ও নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত থাকে- সেই কাজে সহায়তা করা। এই আয়োজন চলাকালীন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা পিডব্লু স্টোরে বিভিন্ন পরীক্ষার বইয়ের সম্পূর্ণ সংগ্রহ, বিশেষ অফার এবং বিভাগভিত্তিক ছাড় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
পিডব্লু শিক্ষা মহোৎসব সম্পর্কে আরও জানতে এবং বিশেষ ছাড়ের সুবিধা নিতে দেখুন: https://store.pw.live/shiksha-mahotsav
এই প্রতিবেদনটি ‘ব্র্যান্ড ডেস্ক’ (বিজ্ঞাপনী বিভাগ)-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। পাঠকের নিজস্ব বিবেচনা বা বিচারবুদ্ধি কাম্য।
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