Zee News Bengali
Radhashtami 2025: কখন পড়ছে অষ্টমী? কখন রাধার্চনার শুভ সময়? রাধাষ্টমীর আশ্চর্য মহিমা ও তাৎপর্য জানেন তো?

Radhashtami 2025: সারা দেশে পালিত হবে রাধাষ্টমী। বিশেষ করে উত্তরভারতে, এবং আরও বিশেষ করে বরসানা, মথুরা ও বৃন্দাবনে রাধাষ্টমীর উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। রাধাষ্টমী পড়ছে শনিবারই, রাত ৮টা ৯ মিনিটে। অষ্টমী থাকছে রবিবার ৩১ অগাস্ট রাত ১০টা ৪ মিনিট পর্যন্ত। রবিবার বেলা ১২টার পর রাধাষ্টমীর পুজোর উপযুক্ত সময়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 30, 2025, 08:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর (Janmasthami 2025) ঠিক ১৫ দিন পরে পালিত হয় রাধাষ্টমী (Radhashtami 2025)। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। রাধা (Radha) শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা লীলাসঙ্গিনী (chief consort SriKrishna)। রাধাকে বলা হয় কৃষ্ণে গড়া তনু। রাধাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই রাধা। দুজনে অঙ্গাঙ্গী। আগামীকাল এহেন রাধার জন্মতিথি। আগামীকাল ৩১ অগাস্ট রবিবার সারা দেশে পালিত হবে রাধাষ্টমী। 

রাধাষ্টমী

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রাধাষ্টমী পালন করা হয়। এটিকে অত্যন্ত পবিত্র তিথি মনে করা হয়। বলা হয়, যাঁরা জন্মাষ্টমীর ব্রত পালন করেন, তাঁদের রাধাষ্টমীর ব্রত পালন করতেই হয়। রাধাষ্টমীর ব্রত পালন না করলে জন্মাষ্টমী পালনের ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। যেমন ভাবে জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়, ঠিক সেই ভাবেই রাধাষ্টমীর পুজো করতে হয়। এদিন নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম পালন করতে পারলে সংসারে সুখশান্তি বজায় থাকে, মনের ইচ্ছেপূরণ ঘটে। রাধাষ্টমী যাঁরা পালন করেন, তাঁরা সারাদিন উপবাসে থেকে রাধাকৃষ্ণের পুজো করেন। আগামীকাল সারা দেশে পালিত হবে রাধাষ্টমী। বিশেষ করে উত্তরভারতে, বিশেষ করে বরসানা, মথুরা ও বৃন্দাবনে রাধাষ্টমী নিয়ে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। 

রাধাষ্টমীর শুভ সময়

রাধাষ্টমী পড়ছে শনিবার। ৩০ অগাস্ট রাত ৮টা ৯ মিনিটে অষ্টমী শুরু। অষ্টমী থাকছে রবিবার ৩১ অগাস্ট রাত ১০টা ৪ মিনিট পর্যন্ত। উদয়া তিথি অনুসারে রাধাষ্টমী পালিত হবে রবিবারই। বেলা ১২টার পর রাধাষ্টমীর পুজোর উপযুক্ত সময়।

রাধাষ্টমীর মাহাত্ম্য

রাধারানি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক। রাধাই ছিলেন কৃষ্ণের সমস্ত শক্তির উত্‍স। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ অসম্পূর্ণ, কৃষ্ণ ছাড়া রাধাও অসম্পূর্ণ। জন্মাষ্টমীর পরে রাধাষ্টমী পুজো করলে দাম্পত্যসুখ বাড়ে। বলা হয়ে থাকে, কেউ যদি জন্মাষ্টমীর উপবাসের সম্পূর্ণ ফল লাভ করতে চান, তাহলে তাঁকে রাধাষ্টমী করতেই হবে। শুধু তাই নয়, বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ নাকি একদা বলেছিলেন, রাধা তাঁর চেয়েও বড়! ফলে, রাধাকে কেউ তুষ্ট করলে সেই ভক্ত তাঁকেও (মানে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও) তুষ্ট করেন। বৈষ্ণবীয় ভাবধারার ভক্তেরাও কিন্তু মনে-মনে এটা মান্য় করে চলেন।

রাধাষ্টমীর পুজোবিধি

রাধাষ্টমীর দিন অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার যুগলমূর্তি পুজো করতে হবে, শুধু রাধার নয় কিন্তু

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি পুজো করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে হলুদ বস্ত্র এবং রাধাকে গোলাপি রঙের বস্ত্র দিয়ে সাজান

এদিন আট রকমের মিষ্টি, আট রকমের ফল ও ফুল দিয়ে শ্রীরাধার পুজোর নিয়ম

এই দিন অবশ্যই রাধারানিকে দুগ্ধজাতীয় কিছু নিবেদন করুন। রাবড়ি অর্পণ করতে পারলে খুব ভালো। বলা হয়, রাবড়ি তাঁর খুব প্রিয়।

যদি কারও বিয়েতে বাধা আসে, তবে একজোড়া ময়ূরের পালক এদিন রাধারানির চরণে অর্পণ করুন, অবিশ্বাস্য ফল পাবেন

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
RadhashtamiRadhashtami 2025radhaরাধাষ্টমীজন্মাষ্টমীশ্রীরাধাশ্রীকৃষ্ণ
