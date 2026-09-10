/লক্ষ লক্ষ কর্মীর স্বস্তি! ডিএ যোগ হয়ে বিপুল পরিমাণে বাড়ছে বোনাস? ৫৩.৫৫%-এর খেলাতেই চাকা ঘুরছে? অবিশ্বাস্য!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ লাখ রেলকর্মী বিরাট স্বস্তিতে। কেন? বাড়তে পারে রেলকর্মীদের বোনাস। এঁদের বোনাস বাড়িয়ে ৪৬১৮৪ টাকা পর্যন্ত করার দাবি উঠেছে। দেশের প্রায় ১২ লাখ রেল কর্মচারীর জন্য বোনাস সংক্রান্ত এই বড় সুখবরটি আসতে পারে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টেকনিক্যাল সুপারভাইজার্স অ্যাসোসিয়েশন (IRTSA) কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল মন্ত্রণালয়ের কাছে রেলকর্মীদের প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস (PLB) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে।
বেতনসীমা বৃদ্ধি
মূল দাবিটা কী? মূল দাবিটা বেতনসীমা বৃদ্ধির। নন-গেজেটেড (Non-Gazetted) লেভেল-১ কর্মচারীদের জন্য বোনাস গণনার বেতনসীমা বাড়িয়ে ১৮০০০ টাকা + মহার্ঘ ভাতা (DA) করার দাবি জানানো হয়েছে। উচ্চ পদের ক্ষেত্রে, তথা লেভেল-২ এবং তার উপরের পদের কর্মচারীদের জন্য বেতনস্তর অনুযায়ী আলাদা ও উচ্চতর সীমা নির্ধারণের আবেদনও জানানো হয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বরে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে এই দাবি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে IRTSA।
কেন অসন্তোষ?
জানা গিয়েছে, ২০১৪-১৫ সালের পর থেকে বোনাসের জন্য নির্ধারিত ₹৭,০০০ সীমাটি বাড়ানো হয়নি। অথচ এর মধ্যে ৭ম বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছে এবং মহার্ঘ ভাতা (DA) ৬০%-এ পৌঁছেছে। সংগঠনটির যুক্তি, বর্তমানের মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতার কাঠামোর তুলনায় পুরনো বোনাস সীমাটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।
কতজন কর্মচারী উপকৃত হবেন?
IRTSA-র জেনারেল সেক্রেটারি কে. ভি. রমেশ জানিয়েছেন, এই দাবি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১২ লাখ রেল কর্মচারী সরাসরি লাভবান হবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন NC-JCM-ও সম্প্রতি নন-গেজেটেড কর্মীদের বোনাস সীমা ₹৭,০০০ থেকে বাড়িয়ে ₹২১,০০০ করার প্রস্তাব দিয়েছে।
রেলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
সংগঠনটি এই সূত্রে সরকারের কাছে রেলকর্মীদের শ্রম ও দক্ষতার পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছে। তারা দেখিয়েছে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে রেলের ফ্রেইট আউটপুট (Net Tonne Kilometers) ৪২.৩২% বেড়েছে।
আবার ওই একই সময়ে কর্মচারীর সংখ্যা ১৩.২৬ লাখ থেকে কমে ১২.৯৯ লাখ হয়েছে। অর্থাৎ, কর্মীসংখ্যায় ৭.৩২% হ্রাস!
কর্মীর তুলনায় কাজ বৃদ্ধির ফলে আউটপুট-ইনপুট অনুপাত প্রায় ৫৩.৫৫% বেড়েছে। তাই এই বর্ধিত উৎপাদনশীলতার যোগ্য সম্মান ও বোনাস কর্মীদের দেওয়া উচিত-- এই তাদের যুক্তি ও দাবি।
বর্তমান বোনাস বনাম প্রস্তাবিত বোনাস
বর্তমানে আছে ₹৭০০০ (২০১৪-১৫ সালে নির্ধারিত)
প্রস্তাবিত ₹১৮০০০ + DA
মেয়াদ ৭৮ দিনের বেতন (মেয়াদের ক্ষেত্রে কোনও দাবি নেই)
মোট বোনাসের পরিমাণ
এখন প্রায় ₹১৭৯৫১, প্রস্তাবিত ₹৪৬১৮৪
এর অর্থ-- সম্ভাব্য বৃদ্ধি প্রায় ₹২৮২৩৩
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