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লক্ষ লক্ষ কর্মীর স্বস্তি! ডিএ যোগ হয়ে বিপুল পরিমাণে বাড়ছে বোনাস? ৫৩.৫৫%-এর খেলাতেই চাকা ঘুরছে? অবিশ্বাস্য!

Huge Railway Bonus: মূল দাবিটা বেতনসীমা বৃদ্ধির। নন-গেজেটেড লেভেল-১ কর্মচারীদের জন্য বোনাস গণনার বেতনসীমা বাড়িয়ে ১৮০০০ টাকা + মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) করার দাবি জানানো হয়েছে। উচ্চপদের ক্ষেত্রে তথা লেভেল-২ এবং তার উপরের পদের কর্মচারীদের জন্য বেতনস্তর অনুযায়ী আলাদা ও উচ্চতর সীমা নির্ধারণের আবেদনও জানানো হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 10, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:44 PM IST
লক্ষ লক্ষ কর্মীর স্বস্তি! ডিএ যোগ হয়ে বিপুল পরিমাণে বাড়ছে বোনাস? ৫৩.৫৫%-এর খেলাতেই চাকা ঘুরছে? অবিশ্বাস্য!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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