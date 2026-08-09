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পরীক্ষা ছাড়াই রেলে কাজের বিরাট সুযোগ! মোটা অঙ্কের টাকা! কোন ডিভিশনে নিয়োগ? আবেদনের লাস্ট ডেট কবে?

Railway Recruitment 2026: চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিরাট সুখবর। যেখানে-সেখানে নয়, একেবারে খোদ ভারতীয় রেলে কাজের সুযোগ! হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ATVM Facilitator নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত। জেনে নিন কারা কারা আবেদন করতে পারবেন! আবেদনের শেষ তারিখও দেখে নিন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 09, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:42 PM IST
পরীক্ষা ছাড়াই রেলে কাজের বিরাট সুযোগ! মোটা অঙ্কের টাকা! কোন ডিভিশনে নিয়োগ? আবেদনের লাস্ট ডেট কবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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