CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Bank Holiday: কবে ব্যাংক বন্ধ? রামনবমীর ছুটি কদিন? জেনে নিন ব্যাংক হলিডের লিস্ট, ছুটির ডিটেইলস

Bank Holiday: কবে ব্যাংক বন্ধ? রামনবমীর ছুটি ক'দিন? জেনে নিন ব্যাংক হলিডে'র লিস্ট, ছুটির ডিটেইলস

Ram Navami 2026 Bank Holiday: রামনবমী পালিত হবে আগামী ২৭ মার্চ। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, নবমী তিথি শুরু হচ্ছে ২৬ মার্চ দুপুর ১১:৪০ মিনিটে, শেষ হচ্ছে ২৭ মার্চ সকাল ১০:০৬ মিনিটে। তবে, কোথাও কোথাও ২৬ মার্চও ব্যাংক বন্ধ থাকবে। কেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 25, 2026, 08:25 PM IST
মাসের শেষ সপ্তাহে কি লম্বা ছুটির কবল? জেনে নিন কবে কবে বন্ধ ব্য়াংক।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সামনে আসছে ছুটির দিন। সামনেই রামনবমী (Ram Navami)। নবরাত্রির নবম দিন (ninth day of Navratri festival)। এর উপর রয়েছে শনিবার-- ফোর্থ সাটারডে বলে সেদিনটিও বন্ধ। পরদিন রবিবার। ফলে রামনবমীর আবহে ব্যাংকে এখন টানা ছুটি (Bank Holiday On March) । তাছাড়া রামনবমীর ছুটি নিয়েও কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছে। কোথাও কোথাও ২৬ মার্চও রামনবমীর ছুটি মিলছে (Ram Navami Bank Holiday)। 

Add Zee News as a Preferred Source

কবে রামনবমী?

রামনবমী পালিত হবে আগামী ২৭ মার্চ। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, নবমী তিথি শুরু হচ্ছে ২৬ মার্চ দুপুর ১১:৪০ মিনিটে, শেষ হচ্ছে ২৭ মার্চ সকাল ১০:০৬ মিনিটে। তবে ২৭ মার্চ দুপুর ১১:১৩ মিনিট থেকে ১:৪১ মিনিট পর্যন্ত সময়কালটি অত্যন্ত শুভ। যেহেতু বিশ্বাস করা হয় যে, ভগবান রাম মধ্যাহ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই পূজা এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান করার জন্য এই সময়টিকেই প্রশস্ত বলে মনে করা হয়।

রামনবমীর ছুটি

রামনবমী একটা পাবলিক হলিডে। এদিন প্রায় সমস্ত অফিস ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকে স্কুল-কলেজ, পোস্ট অফিস এবং ব্যাংক। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India)-র ছুটিক্যালেন্ডার (holiday calendar) বলছে-- রামনবমী উপলক্ষ্যে কিছু রাজ্যে ২৬ মার্চ ছুটি থাকবে, কিছু রাজ্যে থাকবে পরদিন ২৭ মার্চ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২৬ মার্চ রামনবমী উপলক্ষে ছুটি থাকবে গুজরাত, কর্ণাটক, চণ্ডীগড়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশ-সহ বেশ কিছু রাজ্যের ব্যাংকে।

অন্য দিকে, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, সিকিম, তেলঙ্গানা, বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ অন্যান্য কিছু রাজ্যে এই ছুটি পালিত হবে পরদিন ২৭ মার্চ।

গ্রাহকদের পরামর্শ

তবে, এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি এড়াতে গ্রাহকদের আগেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, রামনবমীর সময় ব্যাংকের সময়সূচি, পরিষেবা এবং ছুটির বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁরা যেন নিজ নিজ স্থানীয় শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জেনে রাখেন। তবে, রামনবমীর দিন ব্যাংকের শাখাগুলি বন্ধ থাকলেও অনলাইন ব্যাঙ্কিং এবং ডিজিটাল পরিষেবাগুলো যথারীতি সচল থাকবে। যে কোনো ধরনের অসুবিধা এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক লেনদেনগুলি যদিও আগেভাগেই করে রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

পরবর্তী
খবর

Highest Gold Rate Crash: ১.৫১ লাখ টাকা কমল মাত্র ৬ সেশনে, সোনার দামের পতন ভেঙেই চলেছে সব রেকর্ড
.

পরবর্তী খবর

Bank 'Fraud': আবার একটা ব্যাংক জালিয়াতি: টাকা রাখলেই গায়েব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় কা...